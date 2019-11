Brest Atlantiques : Macif prend les commandes

November 12, 2019 18:55 Suite à l'escale de Maxi Edmond de Rothschild (Franck Cammas et Charles Caudrelier) à Salvador de Bahia (Brésil) pour réparer sa dérive, Trimaran Macif (François Gabart et Gwénolé Gahinet) en a profité pour prendre la tête de la Brest Atlantiques après une semaine de course, et se rapproche de Rio d