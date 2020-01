Biathlon - Ruhpolding : Les Bleues deuxièmes du relais, la Norvège encore victorieuse

Ruhpolding réussit bien aux Bleues. Un an après avoir été sacrée sur la neige bavaroise, le relais français (avec Célia Aymonier à la place d'Anaïs Chevalier cette année) a de nouveau frappé un grand coup, ce vendredi, avec un meilleur résultat encore, puisque c'est cette fois une deuxième place que les Françaises ont décrochée. Toutefois, étant donné le niveau actuel de la Norvège, intouchable, cette deuxième place derrière les Norvégiennes a un fort goût de victoire. Et la danse (sur I Will Survive) du quatuor français, très inspiré par le rythme lors de la cérémonie des fleurs, est venu le confirmer. Nos représentantes le savent : il n’y a actuellement rien à espérer face à Tiril Eckhoff et sa bande, victorieuses vendredi de leur cinquième relais consécutif, et plus qu’à un succès d’égaler le record des Allemandes.

Deuxième podium en deux semaines pour les Bleues !

Et même lorsque Célia Aymonier a transmis le relais à la dernière relayeuse Justine Braisaz devant la Norvège, l’Italie et l’Ukraine dans cet ordre, les Tricolores savaient que leur avance ne tenait qu’à un fil. Un fil qui s’est déchiré lorsque Braisaz a commis une erreur sur les deux pas de tir (les Bleues ont utilisé huit pioches au total), tandis que Marte Olsbu Roeiseland, auteur d’un sans-faute sur les skis, blanchissait, elle, toutes les cibles. Et tandis que les compatriotes de Johannes Boe, papa depuis mardi, pouvaient fêter leur quintuplé, les Françaises, elle, avaient bien raison de se congratuler avec ce deuxième podium en deux semaines après le bronze de la semaine dernière, déjà en Allemagne, à Ruhpolding (Thuringe). Une troisième place qui avait mis fin à trois courses sans podium. C’est dire comme ce nouveau coup d’éclat, signé vendredi des quatre mêmes biathlètes (Julia Simon, Anaïs Bescond, Aymonier et Braisaz), et venant après la très belle performance d'Oberhof, a tout d’une victoire.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / RUHPOLDING

Relais femmes 4x6 km - Vendredi 17 janvier 2020

1- Norvège, en 1h43'4

2- France (Simon, Bescond, Aymonier, Braisaz), à 15”

3- Allemagne, à 25”1

4- Suède, à 31”7

5- Italie, à 40“9

6- Suisse, à 1'02”5

7- Ukraine, à 1'07

8- Etats-Unis, à 1'37

9- Pologne, à 1'57”1

10- Autriche, à 2'03”3

...