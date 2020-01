Biathlon - Relais de Ruhpolding (H) : Jacquelin et Fourcade heureux de renouer avec la victoire en équipe

Depuis mars 2017 et l’étape de Coupe du Monde de Pyeongchang, jamais l’équipe de France n’avait remporté un relais masculin. Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet ont mis fin avec la manière à cette disette à l’occasion de la course disputée ce samedi à Ruhpolding. Une victoire qui, à entendre les Tricolores, était attendue. « L'an dernier, c'était une troisième place ici à Ruhpolding et c'était déjà beaucoup de bonheur. Mais là, c'est la première... Avec l'équipe on en rêvait, ça fait trois ans que ce n'était pas arrivé, a rappelé Emilien Jacquelin au micro de la chaîne L’Equipe. Je suis très content d'en faire partie, j'ai beaucoup stressé, je pense que Martin l'a remarqué depuis hier (vendredi) soir. J'ai mis tout ça de côté pour essayer de rester focalisé sur le travail. Je suis très heureux de mon relais et de l'ensemble de l'équipe bien sûr. »

Fourcade : « Rien qui vaut le titre mondial »

Avec trois Français aux trois premières places du classement général de la Coupe du Monde, cette victoire pourrait couler de source mais, selon Martin Fourcade, les circonstances peuvent faire varier le résultat. « On n'a pas de doute sur le fait d'avoir une équipe qui est compétitive pour gagner, assure le leader du classement général de la Coupe du Monde au micro de la chaîne L’Equipe. Après, on voit entre la semaine dernière et cette semaine, on a exactement la même équipe, on a exactement les mêmes adversaires et ce n'est pas du tout la même réponse. » Ce relais de Ruhpolding était la dernière répétition avant les Mondiaux d’Antholz-Anterselva et un titre par équipes est dans la tête de Martin Fourcade. « C'est sûr qu'il n'y a rien qui vaut le titre mondial et les Français l'ont eu il y a quelques années déjà aux Championnats du monde à Pokljuka, rappelle le leader de l’équipe de France. C'est sûr que nous aussi on a envie d'aller le chercher, j'ai envie de dire un peu en hommage aussi pour le staff et tout ce que l'on fait de bien depuis le début de saison. »