Biathlon - Poursuite de Hochfilzen (H) : Victoire pour J.Boe, premier podium pour Jacquelin

Personne n'a été capable d'inquiéter Johannes Boe lors de la première poursuite de la saison de biathlon. Parti en tête, le Norvégien a réalisé une course proche de la perfection. Grâce à un sans-faute au tir, il a pu assurer sur les skis pour prouver qu'il est bien le leader de la discipline. Parti en deuxième position, Simon Desthieux a vu ses espoirs de victoire s'envoler dès le premier passage sur le pas de tir. Le Français a fait une erreur et a été contraint de passer par l'anneau de pénalité. Ses dix secondes de retard ont alors été multipliées par quatre. Et même s'il a toujours touché la cible par la suite, cette erreur lui a coûté le podium. Il a terminé cinquième en étant seulement départagé de Jakov Fak, le quatrième, à la photo-finish. Le deuxième du sprint organisé vendredi a terminé à un peu plus de 40 secondes du vainqueur du jour.

Premier podium en Coupe du Monde pour Emilien Jacquelin

Dans cet intervalle, deux biathlètes ont réussi à s'intercaler. Deux athlètes qui ont réalisé un sans-faute sur le pas de tir. Aleksandr Loginov a terminé à la deuxième place. 30 secondes derrière Johannes Boe, il a capitalisé sur son départ en troisième position pour confirmer sa position sur le podium. Un podium complété par un Français : Emilien Jacquelin. Malgré un retard de quasiment une minute sur la tête de la course au départ, il a su briller sur les skis et avec sa carabine pour remonter son retard. Il a grappillé sur ses concurrents jusqu'à sortir en cinquième position du quatrième tir. Plus rapide, il a fait les efforts nécessaires pour terminer troisième et monter sur un podium en Coupe du Monde pour la première fois de sa carrière. Il a devancé une meute de Français. Ils sont cinq à avoir terminé dans le top 10. Florent Claude (8eme), Quentin Fillon-Maillet (9eme) et Martin Fourcade (10eme) ont brillé malgré deux passages par l'anneau de pénalité.



COUPE DU MONDE (H) / POURSUITE DE HOCHFILZEN (AUTRICHE)

Classement final (12,5km) - Samedi 14 décembre 2019

1- Johannes Boe (NOR) en 31'27" (0 faute)

2- Aleksandr Loginov (RUS) à 33"5 (0)

3- Emilien Jacquelin (FRA) à 40"5 (0)

4- Jakov Fak (SVN) à 41"6 (0)

5- Simon Desthieux (FRA) à 41"6 (1)

6- Tarjei Boe (NOR) à 1'06"3 (2)

7- Lukas Hofer (ITA) à 1'16"9 (2)

8- Florent Claude (FRA) à 1'19"9 (2)

9- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 1'20"2 (2)

10- Martin Fourcade (FRA) à 1'20"9 (2)

...