Biathlon - Östersund (H) : J.Boe remporte le sprint, Fourcade cinquième

Johannes Boe reste le meilleur spécialiste du moment sur le sprint. Le Norvégien avait remporté sept victoires sur les neufs sprints proposés la saison dernière pour une cinquième place comme pire classement. Il a une fois de plus tenu en respect tous ses rivaux sur la discipline, ce dimanche à Östersund (Suède) à l’occasion de la première course individuelle de cette nouvelle saison de la Coupe du Monde. Malgré une faute sur le tir couché qui l’a contraint à un tour de pénalité, le vainqueur sortant du gros globe de cristal et du petit globe de la spécialité a devancé de 19 secondes son frère aîné Tarjei qui a craqué sur sa dernière balle du tir debout alors qu’il avait pris énormément de temps pour déclencher son tir et n’avait rien raté jusqu’à cet échec. Johannes Boe, lui, s’est parfaitement repris sur le debout après son erreur sur le couché. Plus rapide que tous ses concurrents sur le ski, il a logiquement terminé devant Tarjei, un temps premier provisoire devant le Russe Aleksandr Loginov, finalement quatrième. Le vainqueur sortant et dossard jaune et rouge de ce premier sprint débute donc la saison de la plus belle façon qui soit. Martin Fourcade, cinquième de cette première course, ne peut pas en dire autant.

Fourcade fait jeu égal avec J.Boe sur les skis !

Le septuple vainqueur du gros globe de cristal n’a pas pour autant à rougir de sa prestation. Certes, comme tous ses compatriotes en lice dimanche en Suède (aucun n’a fait mieux que 8 sur 10 sur le pas de tir), ses échecs (deux, au tir debout) l’obligent à se contenter d’une place d’honneur. Le Catalan peut d’autant plus s’en vouloir qu’il aurait malgré tout probablement terminé sur le podium (et même peut-être deuxième) s’il n’avait pas perdu autant de temps (55eme temps au tir) en cherchant à autant s’appliquer avant de tirer face à un vent récalcitrant. Toutefois, notre chef de file avait le sourire après sa course. Et pour cause : après avoir ressenti la veille lors du relais mixte des sensations qui le rendaient très optimiste pour ce premier sprint de l’hiver, Fourcade a fait jeu égal sur la neige avec le maître en la matière Johannes Boe. Grâce notamment à un énorme dernier tour, le Français signe le deuxième temps de ski, à seulement 1”5 de celui qui l’a privé d’un huitième sacre consécutif la saison dernière. De très bon augure pour la suite, et en premier lieu l’individuel de mercredi. « J’avais envie de retrouver du plaisir sur les skis, c’est fait. Aujourd’hui, j’ai retrouvé mes armes et le combat ne fait que commencer », savourait le quintuple champion olympique et mieux classé de tous les Tricolores dimanche. Emilien Jacquelin, premier du classement des Français hors-Fourcade, termine onzième.



BIATHLON - SPRINT 10KM HOMMES D'ÖSTERSUND

Dimanche 1er décembre 2019

1- Johannes Boe (NOR), en 24'18”3 (1 tour de pénalité)

2- Tarjei Boe (NOR), à 19” (1)

3- Matvey Eliseev (RUS), à 19”9 (0)

4- Alexsandr Loginov (RUS), à 27”1 (1)

5- Martin Fourcade (FRA), à 27”9 (2)

6- Johannes Kuehn (ALL), à 28”7 (2)

7- Johannes Dale (NOR), à 29”4 (1)

8- Erlend Bjoentegaard (NOR), à 31”7 (1)

9- Julian Eberhard (ALL), à 33”8 (2)

10- Vladimir Iliev (BUL), à 36” (2)

11- Emilien Jacquelin (FRA), à 40”6 (2)

12- Quentin Fillon Maillet (FRA), à 45”7 (2)

...

14- Simon Desthieux (FRA), à 57”7 (2)

20- Fabien Claude (FRA), à 1'20”7 (3)

21- Antonin Guigonnat (FRA), à 1'27”3 (2)