Biathlon - Hochfilzen (F) : Eckhoff intouchable sur la poursuite, Braisaz au pied du podium

BIATHLON - COUPE DU MONDE / HOCHFILZEN

Poursuite femmes - Dimanche 15 décembre 2019

1- Tiril Eckhoff (NOR), en 29'14”6 (0 tour de pénalité)

2- Hanna Oeberg (SUE), à 25”8 (2)

3- Ingrid Tandrevold (NOR), à 39”7 (1)

4- Justine Braisaz (FRA), à 47”9 (2)

5- Paulina Fialkova (SLQ), à 1'02”9 (2)

6- Anaïs Bescond (FRA), à 1'07”8 (1)

7- Kaisa Mäkäräinen (FIN), à 1'14 (2)

8- Eva Kristejn (RTC), à 1'16 (1)

9- Dorothea Wierer (ITA), à 1'20”9 (5)

10- Célia Aymonier (FRA), à 1'21”7 (1)

...

13- Julia Simon (FRA), à 1'34”8 (3)

38- Caroline Colombo (FRA), à 3'09”3 (5)