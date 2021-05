Beyou et Charal continuent jusqu’en 2026

#ConférenceCharal 🎙



Charal poursuit son engagement aux côtés de Jérémie jusqu'en 2026 et avec un nouvel IMOCA ! Stay tuned 💪🏻



#CharalSailingTeam #VivonsFort #OnlyBeyou pic.twitter.com/Z20dVJV8yv

— Jérémie Beyou - Charal Sailing Team (@JeremieBeyou) May 4, 2021

La Transat Jacques Vabre, prochain objectif

Jérémie Beyou et Charal, c’est une histoire qui dure ! Quatre ans après le début de leur collaboration, le skipper de 44 ans et l’entreprise spécialisée dans la viande de bœuf ont annoncé ce mardi la prolongation de leur contrat jusqu’à fin 2026. Ce qui signifie que le Breton participera au prochain Vendée Globe, en 2024-25, où il visera la victoire finale.Après une longue hésitation, il était reparti et avait finalement terminé treizième après une remontada autour du monde, et quatre ans après avoir fini à la troisième place. Un nouvel Imoca, Charal 2, sera mis à l’eau en juin 2022.« Cette course, je l'ai dans la peau. Je suis passionné par ce que je fais, je suis vraiment conscient du privilège que j'ai de travailler quatre ans de plus avec Charal et Mathieu Bigard (directeur du Groupe Bigard, maison-mère de Charal, ndlr), qui savent prendre des décisions importantes de bonne heure. Ensemble, nous avons réussi à tisser une relation de confiance très forte, nous n'avons pas peur de regarder loin et de viser haut. (…)Avec Charal, nous souhaitons accompagner nos ambitions et poursuivre la découverte de nouvelles technologies », explique Jérémie Beyou, En attendant Charal 2, le natif du Finistère va continuer à skipper Charal 1 cette année. Remis à l'eau le 26 mai, le monocoque participera à la Transat Jacques Vabre à partir du 7 novembre. Jérémie Beyou avait terminé troisième de la dernière édition, et repartira avec le même co-skipper, Christopher Pratt.