L'expérience du vieux lion Gasquet, 34 ans, a fait la différence face au jeune loup Popyrin, 21 printemps. Mené 10-7, "The Virtuoso" a su jouer ses plus belles notes pour changer la musique. Grâce à sa carte "le coup suivant compte double", il a pris la tête. Jusqu'à mener 13-10 avant de finalement empocher le premier quart-temps 15-12. "J'ai vraiment très bien joué, je me suis battu ", a-t-il analysé au changement de côté lors de la traditionnelle interview de fin de manche.



"La volée est l'un de mes points forts, a quant à lui analysé l'Australien. Je dois y venir plus souvent." Des paroles qui n'ont pas été suivis d'actes. En grande partie parce qu'il en a rarement eu l'occasion. Etouffé par son adversaire, "The Sniper" n'a pas pu tenir la distance. Le second round a viré au K.O. Rapidement devant, "The Virtuoso" a utilisé la carte doublant les points à 10-6 pour prendre le large. 14-6 à 2 minutes de la fin, l'affaire était dans le sac. Déroulant lors du temps restant, Gasquet a infligé un 17-8 à un Popyrin épaté. "Quel est son secret pour garder la forme d'un jeune ?", a-t-il questionné. "L'entraînement, c'est ce qu'il nous a dit", lui ont répondu les commentateurs.

It's what we've come to expect from Le Virtuoso at #UTS

Relentless tennis and gorgeous stroke production from @richardgasquet1 pic.twitter.com/tdHQ6uB58g



— Tennis Majors (@Tennis_Majors) July 26, 2020







Bien qu'un tantinet asphyxié, le dos courbé et les mains sur les rotules à la fin de certains échanges, Alexei Popyrin s'est accroché. Usant malicieusement d'un coaching pour gagner du temps de récupération, il a d'abord tenu, jusqu'à 9-9, avant de creuser l'écart. Grâce à la carte "le coup suivant compte double". Avec celle-ci, il est passé à 13-9 à & min 30 de la fin. Gardant le cap, et profitant des erreurs de son opposant il s'est ensuite imposé 16-12. "Je dois avoir une attitude positive, même quand je perds, a-t-il commenté. C'est comme ça que je joue le mieux."



Mais la tension d'un moment important et le sentiment d'injustice ont fait voler en éclat ses bonnes résolutions. Alors que les deux hommes ont joué un ultime acte au coude à coude, à 10-9 en faveur du Français, l'Australien a perdu ses nerfs. Gasquet utilisant sa carte "forcer l'adversaire à faire service-volée", Popyrin a est monté derrière sa première balle, mais n'a eu le temps que de reprendre la balle en demi-volée avant de repartir au fond. Point perdu. Malgré les contestations appuyés d'un "Sniper" très énervé, l'arbitre est resté inflexible. Quelques instants plus tard, "The Virtuoso" a décroché la victoire. 12-10, et 3 quarts-temps à 1. Il reprend la tête du groupe A. Quant à son adversaire, il est désormais éliminé et sera, de toute façon, remplacé par Nicolas Mahut pour le dernier match de poule.



UTS2 (week-ends des 25-26 juillet et 1er-2 août)

Groupe A

1 - Richard Gasquet (FRA) : 2 victoire, 0 défaite, 7 sets gagnés, 1 set perdu

2 - Feliciano Lopez (ESP) : 2 victoires, 0 défaite, 6 sets gagnés, 3 set perdus

3 - Alexei Popyrin (AUS) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 3 sets perdus

4 - Grigor Dimitrov (BUL) : 0 victoire, 2 défaites, 2 set gagné, 6 sets perdus



Groupe B

1 - Benoit Paire (FRA) : 1 victoire, 0 défaite, 3 sets gagnés, 1 set perdu

2 - Corentin Moutet (FRA) : 1 victoire, 1 défaite, 5 sets gagnés, 5 sets perdus

3 - Dustin Brown (ALL) : 1 victoire, 1 défaite, 4 set gagné, 5 sets perdus

4 - Fernando Verdasco (ESP) : 0 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus



>>> Chaque joueur dispute trois matchs. Le vainqueur de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales et rejoint ainsi Alexander Zverev et Félix Auger-Aliassime, d'ores et déjà qualifiés pour le dernier carré.