La finale du tournoi de Shanghai mettra aux prises Daniil Medvedev et Alexander Zverev.

L’Allemand a rejoint le Russe en écartant facilement samedi Matteo Berrettini (6-3, 6-4), sans concéder la moindre balle de break.

Ce sera la 6e finale de Masters 1000 pour Zverev, qui en a remporté 3 (Rome, Montréal et Madrid).

It's Zverev versus Medvedev in the @SH_RolexMasters final @AlexZverev makes his sixth ATP Masters 1000 final after defeating Berrettini 6-3, 6-4 in Shanghai!



