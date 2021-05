Tel père, tel fils ! A l’instar de son paternel Petr, titré à dix reprises sur le circuit majeur entre 1991 et 1998, Sebastian a ouvert son palmarès dans la cour des grands. C’est quand l’officiel est descendu de sa chaise pour aller vérifier une marque à proximité de la ligne de fond de court, celle-ci finalement bonne, que l’Américain a compris qu’il venait de remporter son premier titre sur le circuit ATP. Dans cette finale à Parme, le 63eme mondial aux vingt printemps n’a jamais été bousculé par Marco Cecchinato. Il a sécurisé ses jeux de service en remportant notamment 82% des points (31/38) derrière sa première balle. Ce match pour le titre a tourné à son avantage dès le quatrième jeu quand il a pris le service de l’Italien pour la première fois.

There's nothing like your first ATP Tour title! 🏆 @SebiKorda defeats Cecchinato 6-2, 6-4 to prevail in Parma 👏#EmiliaRomagnaOpen pic.twitter.com/awXbOSJKON

— ATP Tour (@atptour) May 29, 2021





L’ascension fulgurante de Korda



Un second break lui a permis de remporter le premier set sèchement (6-2). Les engagements de Marco Cecchinato ont été moins défaillants dans la manche suivante. Toutefois, le 104eme mondial s’est fait surprendre au plus mauvais des moments. La seconde balle de match a été la bonne pour Sebastian Korda. Une juste récompense tant il a été performant cette semaine sur la terre battue de Parme où il n’a pas perdu le moindre set. Le Floridien peut ainsi cesser de repenser à sa première finale sur le circuit majeur, perdue sur ses terres à Delray Beach en ouverture de la saison. 119eme mondial au début de l’année, Korda devrait se rapprocher de la 50eme place à partir de lundi. Place désormais à Roland-Garros. Huitième de finaliste l’an dernier, il va croiser le fer avec Pedro Martinez en ouverture de cette édition 2021.



PARME (Italie, ATP 250, terre battue, 541 800€)

1ere édition



Finale

Korda (USA) bat Cecchinato (ITA, WC) : 6-2, 6-4



Demi-finales

Korda (USA) bat Paul (USA, n°6) : 6-3, 6-3

Cecchinato (ITA, WC) bat Munar (ESP) : 7-6 (2), 1-6, 6-1



Quarts de finale

Korda (USA) bat Nishioka (JAP, n°8) : 6-3, 6-3

Paul (USA, n°6) bat Struff (ALL, n°4) : 6-2, 6-4

Cecchinato (ITA, WC) bat Gombos (SLQ, LL) : 6-3, 6-1

Munar (ESP) bat Gasquet (FRA, n°5) : 6-1, 6-1



Huitièmes de finale

Korda (USA) bat Sonego (ITA, n°1) : 6-1, 7-5

Nishioka (JAP, n°8) bat Musetti (ITA) : 6-3, 6-2

Struff (ALL, n°4) bat Cobolli (ITA, WC) : 6-4, 4-6, 7-6 (2)

Paul (USA, n°6) bat Vesely (RTC) : 6-7 (3), 7-6 (5), 6-3



Cecchinato (ITA, WC) bat Bedene (SLO, n°7) : 7-5, 6-2

Gombos (SLQ, LL) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°3) : 6-3, 6-7 (4), 6-2

Gasquet (FRA, n°5) bat Martinez (ESP, Q) : 6-3, 3-6, 6-3

Munar (ESP) bat Paire (FRA, n°2) : 7-5, 3-1, abandon



1er tour

Sonego (ITA, n°1) - Bye

Korda (USA) bat Seppi (ITA, WC) : 6-3, 6-4

Musetti (ITA) bat Mager (ITA) : 4-6, 6-1, 6-2

Nishioka (JAP, n°8) bat Querrey (USA) : 3-6, 6-3, 7-6 (3)



Struff (ALL, n°4) - Bye

Cobolli (ITA, WC) bat Giron (USA) : 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4)

Vesely (RTC) bat Johnson (USA) : 7-6 (7), 6-2

Paul (USA, n°6) bat Travaglia (ITA) : 7-5, 6-4



Bedene (SLO, n°7) bat Caruso (ITA) : 6-4, 7-6 (8)

Cecchinato (ITA, WC) bat Brancaccio (ITA, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Gombos (SLQ, LL) bat Ruusuvuori (FIN) : 7-6 (4), 5-7, 6-3

Ramos-Vinolas (ESP, n°3) - Bye



Gasquet (FRA, n°5) bat Altmaier (ALL, Q) : 6-3, 6-3

Martinez (ESP, Q) bat Simon (FRA) : 6-0, 6-4

Munar (ESP) bat M.Ymer (SUE, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Paire (FRA, n°2) - Bye