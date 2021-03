Benoît Paire a été battu dès son entrée en lice lors du tournoi de Buenos Aires par l'Argentin Francisco Cerundolo, 4-6, 6-3, 6-1, lors d'un match au cours duquel il s'est à nouveau énervé, allant jusqu'à cracher sur le court. Alors qu'il avait empoché le premier set, le Français, tête de série N.3 du tournoi, a à nouveau été victime de ses nerfs dans la deuxième manche de ce 8e de finale. Mené 2-0 par le 137e mondial, Paire a contesté une balle annoncée bonne sur le service de son adversaire, faisant venir l'arbitre qui n'a pas voulu en démordre. L'Avignonnais a alors craché sur le court, à l'endroit où la balle était retombée, sous le nez de l'arbitre. Ce qui lui a valu un avertissement pour "comportement antisportif". Peu de temps après, suite à une autre contestation, Paire a été pénalisé par la perte d'un point. Il a alors réclamé la présence du superviseur du tournoi, Jorge Mandl, qui a cherché à le calmer. En vain. Le Français a ensuite enchaîné les fautes directes.

Lors du troisième et dernier set, mené 5-1, Paire a balancé ses balles de service sans vraiment chercher à les jouer, clôturant la partie sur deux fautes grossières. La dernière sur la balle de match, quand il a joué son deuxième service alors même qu'un ramasseur de balle se trouvait encore à l'intérieur du terrain. Peu de temps après, Paire a réagi en faisant un pied de nez à ses détracteurs sur Twitter. Alignant une photo de son tableau de victoires/défaites (225/243) sur l'ATP Tour et de ses gains en carrière (8,5 millions d'euros), il a écrit que "finalement ça vaut le coup d'être nul", accompagné d'un double émoticône: un baiser et un doigt d'honneur. Francisco Cerundolo, frère aîné de Juan Manuel Cerundolo (181e mondial) vainqueur la semaine dernière à Cordoba, affrontera en quart de finale l'Espagnol Pablo Andujar, tête de série N.6, qui avait battu l'Italien Gianluca Mager 6-4, 7-6 (7/5) dans le premier match de la journée.