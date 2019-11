Comme en demi-finale du dernier Roland-Garros, Novak Djokovic a une nouvelle fois subi la loi de Dominic Thiem, cette fois à l'occasion de la deuxième journée du groupe Björn Borg des Masters, comprenant également le Suisse Roger Federer et l'Italien Matteo Berrettini. Mardi soir, à Londres, l'Autrichien s'est joué du numéro deux mondial en trois manches (6-7 [5], 6-3, 7-6 [5]) et près de trois heures de débats intenses et spectaculaires.

Le Serbe, qui menait 6-3 dans ses confrontations avec le 4e joueur mondial, rate ainsi l'opportunité de subtiliser la place de Rafael Nadal au sommet de la hiérarchie mondiale, alors que Dominic Thiem prend seul la tête d'une poule dont Matteo Berrettini est d'ores et déjà éliminé.