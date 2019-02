Il y avait un petit moment qu'on n'avait pas vu cela. Nick Kyrgios qui se roule par terre après une balle de match, se relève en serrant le poing puis, après un petit "check" avec son adversaire, réclame l'ovation du public. L'Australien s'est rappelé au bon souvenir de tout le monde, et surtout de Rafael Nadal, en dominant le n°2 mondial dans un combat de plus de trois heures (3-6, 7-6 [2], 7-6 [6]), en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 d'Acapulco. Sa plus belle performance, sans doute, depuis sa victoire sur... Nadal, à Cincinnati, en 2017.

Près de deux ans sans coup d'éclat qui pouvaient s'expliquer par un corps qui flanche -un coup le genou, un coup la hanche, un coup le coude, un coup l'épaule...- et une tête pas toujours à l'endroit. Mais tout le monde savait que le matricule n°72 au classement ATP restait un danger potentiel, pour peu que son service canon tienne la route. C'est ce qu'il s'est passé mercredi soir dans une rencontre où Kyrgios a tenu grâce à sa mise en jeu, en claquant 21 aces et en sauvant surtout les 9 balles de break auxquelles il a fait face dans les deux dernières manches. Alors que, dans le même temps, il ne s'est procuré qu'une seule petite opportunité sur le service de Nadal, écartée par le Majorquin.

Tout s'est donc joué sur les deux tie-breaks, et notamment sur le deuxième où Nadal, peut-être à court de rythme, lui qui disputait seulement son deuxième match depuis l'Open d'Australie, a mené 6-3 avant de perdre les cinq derniers points du match. Kyrgios a sauvé les deux premières balles de match sur sa mise en jeu, avec une amortie et une volée qui touche la bande du filet, histoire de mettre la pression sur son adversaire. Cela a marché, puisque Nadal a manqué un passing de revers à 6-5, avant de commettre la double faute qui tue à 6-6.

On connaît la suite, et Kyrgios réalise une performance qui rappelle celle d'il y a deux ans, quand il avait dominé Novak Djokovic avec un match énorme au service, une victoire qui annonçait un nouveau succès sur le Serbe à Indian Wells quelques jours plus tard. C'est en Californie qu'on reverra maintenant le Majorquin, pour un rebond obligatoire. Quant à Kyrgios, qui aime toujours autant affronter les "gros" (c'est son sixième succès face à un n°1 ou n°2 mondial), la confirmation passera par un quart de finale contre Stan Wawrinka.