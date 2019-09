Le Suisse n’a pas tremblé devant un public totalement acquis à sa cause à Genève et s’est imposé en 2 sets (6-4 7-6[3]) et 1h26 de jeu.

Le recordman de titres dans les tournois du Grand Chelem a été impérial au service, avec 75% de premières, 91% de points gagnés derrière celles-ci et une seule balle de break à écarter. Isner, pourtant lui aussi solide sur sa mise en jeu durant la partie (sauf à 2-2 dans le 1er set), n'a rien pu faire.

La troisième édition de la Laver Cup se jouera donc pour la première fois lors du dernier match, qui oppose Alexander Zverev à Milos Raonic.

