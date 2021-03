Depuis janvier 2020, et en s’appuyant sur son partenariat historique avec le tennis, BNP Paribas accompagne Félix Auger-Aliassime, joueur de 20 ans classé 19e mondial (12ème à la Race après l'Open d'Australie), dans le développement du projet solidaire #FAAPointsforChange.

Ce dispositif vise à améliorer l'éducation et la protection des droits de l'enfant au Togo dans la région de la Kara. Dans le cadre de ce programme, chaque point marqué par Félix sur le circuit ATP est ainsi monétisé à hauteur de 20$ (5$ par le joueur et 15$ par BNP Paribas) pour permettre de financer cette initiative mise en place sur le terrain par l’ONG CARE.



Lors de sa victoire 3/6 6/3 7/6 en début de matinée contre Egor Gerasimov à l’occasion du Murray River Open de Melbourne et pour son deuxième match de la saison, Félix a franchi la barre des 5.000 points depuis le démarrage du programme, permettant ainsi de collecter la somme de 100.000$ pour le projet.

Ces dons ont notamment permis d’organiser des actions de prévention et de sensibilisation à la pandémie de Covid19, réhabiliter plusieurs écoles, les doter de matériel pédagogique pour améliorer les conditions d’enseignement, et offrir des kits scolaires aux enfants.