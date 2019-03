Le choc des générations a tourné à l’avantage de l’expérience ce samedi à Dubaï. Entre le tennisman le plus doué et le plus adulé de la décennie écoulée et l’un des talents les plus prometteurs du circuit actuel, les débats ne se sont pas éternisés, Roger Federer ayant éclaboussé de sa classe les échanges pour plier l’affaire en 1h10, via deux sets rondement menés. Avec à la clef une place de n°4 mondial quasi anecdotique quand Stefanos Tsitsipas, lui, s’élève tout juste au plus haut niveau, avec une entrée ce lundi dans le top 10 ATP.

Pour le maestro suisse, l’essentiel est bien ailleurs, cette final dubaïote lui permettant de marquer un peu plus encore l’histoire du tennis, en lui octroyant un 100e trophée en carrière – dont 20 tournois du Grand Chelem, 6 Masters et 27 Masters 1000. Un palier vertigineux qui l’autorise à envisager le record des 109 victoires signées en son temps par Jimmy Connors, même si l’intéressé se défend pour l’heure de viser un tel sommet, préférant "savourer" son exploit du jour.

Un fan devant son idole

"Tu écris l’histoire du tennis, c’est incroyable", lui souffle pour sa part son challenger, fan absolu du Bâlois. Avec d’autant moins d’amertume dans la voix que le Grec, sans doute émoussé par son tournoi victorieux à Marseille la semaine passée, n’a cette fois pas fait le poids. Si leur toute première confrontation avait tourné à son avantage, récemment à l’Open d’Australie, Stefanos Tsitsipas ce jour a tendu d’entrée le bâton pour se faire battre, concédant sa mise en jeu initiale pour courir après le score toute la première manche durant. A 5-4 contre lui et après trois balles de set effacées, l’Hellène a bien eu deux occasions de recoller… en vain. La quatrième opportunité de conclure a été la bonne pour Roger Federer (6-4), qui dans le deuxième acte a patiemment attendu son heure.

Les deux hommes étant montés en puissance au fil du match, cette seconde manche atteignait rapidement des sommets d’intensité. Jusqu’à 4-4. Stefanos Tsitsipas passait alors à côté de son jeu de service, et offrait sur un plateau le titre à son idole, qui dans la foulée ne tremblait pas pour s’imposer logiquement au demeurant (6-4, 6-4). Roger Federer, assurément, a encore de beaux jours devant lui. Son adversaire du jour plus encore.