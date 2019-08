Pour se rassurer, on a vu mieux. Roger Federer avait été à peu près impérial contre Juan Ignacio Londero, pour sa reprise sur dur mardi à Cincinnati, mais dès le premier véritable obstacle nommé Andreï Rublev, le Suisse s'est effrité. Le n°3 mondial a perdu en une heure et deux sets, 6-3, 6-4, face au Russe de 21 ans (70e au classement ATP). Alors que Rafael Nadal a gagné Montréal et que Novak Djokovic est plus que jamais favori dans l'Ohio, "Rodgeur" n'aura plus d'autre match pour se régler avant l'US Open.

Rublev a sans doute sorti la plus belle rencontre de sa jeune carrière, en ne commettant que six ridicules fautes directes. Mais combien ont tenté de réussir le match de leur vie face à Roger Federer ? Ce n'est évidemment pas un critère pour disculper le maître, même à 38 ans, tant il pousse lui-même à respecter une immense exigence envers ses résultats et ses performances. Et la fin de ce Masters 1000 américain sera, quoi qu'il arrive, décevante, tandis qu'on espérait au moins un remake de la finale de Wimbledon en demies contre Novak Djokovic...

"Si je dois affronter Nadal ou Djokovic, je saurai ce qu'ils feront"

"J'ai joué 45 matches cette année, donc je pensais que je serai bien, rassure l'homme aux 20 titres du Grand Chelem (sur le site de l'ATP). Si je dois affronter Rafael Nadal ou Novak Djokovic, je saurai plus ou moins ce qu'ils feront ou ce qu'ils peuvent faire. C'est différent d'un joueur que vous affrontez pour la première fois." Ce qui était le cas de Rublev, qui devient donc un des rares gaillards à mener ses face-à-face en carrière avec Roger Federer. "C'est peut-être un petit avantage que ces joueurs ont sur nous, mais vous devez quand même jouer les coins et les lignes, et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a été vraiment parfait, c'est une grande performance." Jouer les coins et les lignes, c'est aussi ce qu'a fini par accomplir Lucas Pouille contre Karen Khachanov, rejoignant ainsi Richard Gasquet en quarts.

Après avoir gâché deux balles de set dans la première manche, il ne s'est pas laissé abattre comme Adrian Mannarino face à David Goffin (deux balles de première manche aussi, sur son service dans le tie-break), et l'a emporté 6-7, 6-4, 6-2. Khachanov est neuvième mondial, et c'est la première victoire de Pouille face à un top 10 depuis près de trois ans et sa victoire sur Dominic Thiem en finale de Metz en 2016. En se conformant à ce classement ATP, c'est même le troisième plus grand succès de sa carrière, après Rafael Nadal à l'US Open 2016 et David Ferrer à Miami, toujours en 2016 (l'année où il avait d'ailleurs battu ses cinq seuls top 10 avant jeudi). Il pourrait valider le plus beau vendredi, puisqu'il affrontera probablement Novak Djokovic.