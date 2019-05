Pour son premier match sur terre battue depuis 2016, Roger Federer n'avait pas eu à forcer son talent pour se défaire mardi soir d'un Richard Gasquet en petite condition physique, de retour d'une lourde opération. On pouvait s'attendre à ce le Suisse souffre nettement plus pour sa deuxième sortie à Madrid, face à Gaël Monfils, le Tricolore le plus forme depuis le début de saison (18 victoires, 4 défaites, 9e place à la Race). Ce fut le cas, et de loin, puisque Federer est passé à deux reprises à un point d'une sortie prématurée, avant de s'imposer en trois sets contre le Parisien (6-0, 4-6, 7-6 [3]).

¡I N C R E Í B L E!



@rogerfederer sobrevive en el #MMOPEN salvando 2 puntos de partido ante Monfils (6-0, 4-6 7-6).



Cuartos de final Thiem #MMOPEN pic.twitter.com/zDwLHvYGYm — Mutua Madrid Open (@MutuaMadridOpen) May 9, 2019

On passera volontiers sur la première manche, où Monfils était à peu près autant à côté de la plaque que la veille contre Marton Fucsovics (1-6, 6-4, 6-2). Le match s'est joué sur deux sets, les deux derniers, au scénario à peu près similaire. Monfils qui part fort (3-0), Federer qui débreake à 4-2, et des opportunités pour le Tricolore en fin de set. "La Monf" a pris le deuxième (6-4), mais il a ensuite manqué deux balles de match, dont un lob resté dans la raquette, à 6-5 sur le service du Suisse. Le n°1 français était tout près de s'offrir le cinquième succès de sa carrière sur Federer (en 14 confrontations) qui aurait donné encore plus de relief à son début de saison, et de corps à ses ambitions avant Roland-Garros. Au lieu de cela, reste après cette rencontre un sentiment d'inachevé, qui colle souvent aux basques du Français.

Pour Federer, en revanche, c'est un test réussi, et une réponse à ceux (plutôt rares) qui s'attendaient à le voir souffrir pour son retour sur terre battue. Sur ce match, sur la route de son 1200e succès en carrière (seul Jimmy Connors a fait mieux), on aura vu un Suisse très offensif, notamment dans le troisième set, avec la volonté logique d'écourter les échanges. C'est plutôt positif, et encourageant. Mais en quarts de finale l'attend un morceau d'un tout autre calibre, Dominic Thiem, le joueur le plus régulier sur cette surface depuis trois ans, derrière l'inévitable Rafael Nadal.