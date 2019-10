Surprise à Shanghai ! Et elle est très mauvaise pour Novak Djokovic. Le Serbe, vainqueur du tournoi l’an dernier, a vu la porte des demi-finales du Masters 1000 chinois lui claquer à la figure, vendredi. Le n°1 mondial est tombé sur un résistant et renversant Stefanos Tsitsipas qui, malgré la perte du premier set, n’a pas perdu ses moyens et s’est finalement imposé en un peu plus de deux heures (3-6, 7-5, 6-3).

Trente-deux minutes avaient pourtant suffi au "Djoker", très solide sur sa mise en jeu, pour prendre les commandes de cette rencontre. Mais le Grec, accrocheur, a su rester dans son match et est parvenu à breaker son adversaire dans le deuxième acte au meilleur moment, à 6-5 en sa faveur, profitant d’une faute directe du tenant du titre en coup droit. Le début des ennuis pour un Novak Djokovic fragilisé.

Nadal consulte son classement à la Race après la défaite de Djokovic pic.twitter.com/QVWqtK6SEz — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) October 11, 2019

Dans le quatrième jeu de la troisième manche, le tout récent lauréat du tournoi de Tokyo a de nouveau coincé sur son service, sauvant deux balles de break avant de laisser Stefanos Tsitsipas filer vers la victoire. Un résultat qui confirme tout le potentiel de ce joueur, qui a donc réussi l’exploit de scalper les trois maîtres du circuit cette saison, après Roger Federer à l’Open d’Australie, et Rafael Nadal à Madrid.

Pour "Djoko", qui a beaucoup de points à défendre en cette fin d’année, le coup est rude. Car sa marge sur l’Espagnol se réduit dans la course à la première place du classement ATP. Lundi, il n’aura ainsi plus que 320 longueurs d’avance sur son dauphin majorquin (9545 contre 9225), qui n’a lui aucun point à sauver. La place du Serbe sur le trône ne tient donc plus qu'à un fil, qui sera coupé après Bercy quoi qu'il arrive.