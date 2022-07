Carlos Alcaraz lance parfaitement la défense de son titre à Umag. Sous les yeux de la tête de série numéro 2 Jannik Sinner, l’Espagnol a disposé aisément de Norbert Gombos. La différence entre les deux joueurs a été marquée d’entrée avec le numéro 5 mondial qui a fait le break d’entrée mais le Slovaque a eu du répondant. En effet, le 117eme mondial a su faire douter son adversaire, qui a dû écarter pas moins de cinq balles de débreak pour remporter son premier jeu de service. Il y a eu une dernière alerte dans le quatrième jeu, avec une dernière balle de débreak pour Norbert Gombos mais Carlos Alcaraz a ensuite su serrer le jeu. Un deuxième break a rasséréné la tête de série numéro 1 sur la terre battue croate avant un jeu blanc qui a mis un terme au premier set.

Alcaraz n’a rien laissé passer

La deuxième manche a démarré comme la première, c’est-à-dire avec Carlos Alcaraz qui a pris d’entrée le service de Norbert Gombos. Toutefois, en lieu et place d’un jeu à rallonge, c’est blanc que l’Espagnol a ensuite remporté sa mise en jeu. Un avantage qui aurait pu être remis en cause mais cela n’est arrivé qu’une seule fois. En effet, dans le sixième jeu, le Slovaque a eu une seule et unique occasion de reprendre son break de retard mais le 117eme mondial n’a pas su saisir sa chance. Ce dernier a ensuite tenu bon quand il s’est agit de servir pour rester dans le match. Mais, après quatre égalités et à la sixième balle de match, c’est bien Carlos Alcaraz qui a fini pa avoir le dernier mot (6-2, 6-3 en 1h39’). Pour une place dans le dernier carré, le numéro 5 mondial devra en découdre avec Facundo Bagnis, qui a mis un terme au parcours de Corentin Moutet.