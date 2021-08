Renversant il y a quelques jours à Tokyo, Ugo Humbert n'a pas pu refaire le coup cette nuit face à Stefanos Tsitsipas, vainqueur en trois sets (6-3, 6-7, 6-1) et 2h36 de jeu. Alors que la première manche était serrée, malgré deux balles de break pour le nouveau numéro 3 mondial, le Français a craqué presque au pire des moments, à 3-4 sur la cinquième balle de break du jeu. Derrière, le Grec pouvait conclure tranquillement et prendre les commandes de la rencontre. Après un nouveau break de Tsitsipas, à 3-3, ce dernier semblait filer vers la victoire mais le Messin a refait son retard, à 4-5, pour s'offrir ensuite un jeu décisif. Dans celui-ci, Humbert, qui a notamment dû sauver cinq balles de match, s'en est sorti sur sa quatrième balle pour égaliser à un set partout (15-13).

Malheureusement pour le Français, le numéro 3 mondial a ensuite durci le ton pour faire deux fois le break, à 0-1 et 0-3, et ainsi s'éviter toutes frayeurs dans la dernière manche. Autoritaire pour son entrée en lice à Toronto, Humbert a donc dû rendre les armes dans ce Masters 1000 au Canada. Au prochain tour, le Grec défiera un Russe, à savoir Aslan Karatsev ou Karen Khachanov. Dans les autres rencontres de la nuit, Casper Ruud a dominé Marin Cilic en trois sets (6-3, 3-6, 6-3) et pourrait retrouver Felix Auger-Aliassime au prochain tour, alors que Grigor Dimitrov est tombé face à Reilly Opelka (6-3, 6-4). Ce dernier affrontera Harris ou Lopez pour une place en quarts de finale.



Nadal inquiète avant l'US Open



Le Masters 1000 de Toronto a perdu une de ses têtes d’affiche ce mardi. Tête de série numéro 2 du tournoi et adversaire du Sud-Africain Lloyd Harris au deuxième tour, Rafael Nadal a finalement décidé de renoncer à participer à l’avant-dernière répétition générale préalable à l’US Open, qui démarre le 30 août prochain. Insuffisamment remis d’une blessure à un pied qui lui pose problème depuis plusieurs mois, le « Taureau de Manacor » a préféré limiter les risques. « Je voulais vraiment jouer ici mais le moment de prendre une décision était venu et c’est la décision que j’ai dû malheureusement prendre. Comme vous le savez, j’ai ce souci depuis quelques mois, a déclaré Rafael Nadal en conférence de presse. Après toutes les victoires que j’ai pu obtenir au Canada, ne pas être en mesure de jouer cette année après l’annulation du tournoi l’an passé n’est pas satisfaisant. C’est difficile mais c’est ainsi. » Sa place dans le tableau a été attribuée à son compatriote Feliciano Lopez, qui n’avait pas passé l’obstacle du dernier tour des qualifications.

Sa défaite en quarts de finale du tournoi olympique, Daniil Medvedev a eu besoin d’un set pour se mettre en jambes à Toronto. Le Russe, tête de série numéro 1 du Masters 1000 canadien, a tout d’abord été accroché par Alexander Bublik. Si les deux joueurs ont manqué l’occasion de breaker en milieu de premier set, c’est bien le Kazakh qui a fait la différence pour remporter ensuite le premier set à sa première opportunité. Il fallait bien ça pour que le numéro 2 mondial se réveille et intensifie la pression mise sur son adversaire, malgré la pluie qui a un temps interrompu la rencontre. Après avoir manqué deux premières balles de set dans le quatrième jeu, c’est sur l’engagement suivant d’Alexander Bublik que le Russe est parvenu à ses fins puis, après avoir laissé échapper une première balle de set sur le service de son adversaire, a recollé pour de bon.

Un ascendant que Daniil Medvedev a immédiatement prolongé avec le break dès le premier jeu de la dernière manche. A partir de la, le sort en était jeté. En effet, aucun des deux joueurs n’est parvenu à obtenir la moindre balle de break et c’est sur un jeu blanc que la tête de série numéro 1 a conclu la rencontre (4-6, 6-3, 6-4 en 2h00’). James Duckworth ou Jannik Sinner, tête de série numéro 16, sera son adversaire pour une place en quarts de finale.

Paire s’est vengé de McDonald

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Benoît Paire ! Dominé par Mackenzie McDonald dès son entrée en lice à Washington, l’Avignonnais s’est joué de l’Américain pour son premier match sur les courts de Toronto. C’est pourtant le 64eme joueur mondial qui a pris le départ le plus convaincant, obtenant trois balles de break sur les deux premiers jeux de service du Tricolore. Mais Benoît Paire a su saisir sa chance quand, sur un jeu de service manqué de son adversaire, il a converti sa troisième balle de break. Dans l’incapacité de réagir, Mackenzie McDonald a concédé la première manche sur un jeu blanc. Le duel entre les deux hommes s’est alors nettement équilibré avec aucune balle de break à signaler lors des six premiers jeux. C’est alors que Benoît Paire a commencé à prendre l’ascendant sur son adversaire, manquant deux opportunités de break dans le souvent important septième jeu. Ce n’était que partie remise pour le 50eme joueur mondial qui, au tout dernier moment, a pris le service de l’Américain avant de mettre un terme à la rencontre sur le jeu suivant (6-3, 6-4 en 1h20’) pour rejoindre Diego Schwartzman, tête de série numéro 8, au deuxième tour.

Ça passe pour Nishikori, Khachanov et Tiafoe