Avec le report de Roland-Garros en septembre en raison de la crise sanitaire, beaucoup espéraient encore voir Roger Federer fouler la terre battue parisienne. Mais il n’en sera rien. Le Suisse a annoncé mercredi qu’il ne rejouerait pas de la saison, après avoir subi une nouvelle opération du genou droit.

"Prendre le temps nécessaire"

"Chers fans, j'espère que vous êtes en sécurité et en bonne santé. Il y a quelques semaines, j'ai connu quelques revers dans ma convalescence initiale, j'ai subi une arthroscopie supplémentaire et rapide à mon genou droit. Maintenant, à peu près comme lors de la saison 2017, j'ai prévu de prendre le temps nécessaire pour être prêt à 100% et pouvoir évoluer à mon meilleur niveau. Mes supporters et le Tour vont beaucoup me manquer, mais je me réjouis de revoir tout le monde sur le circuit au début de la saison 2021. Je vous souhaite le meilleur, Roger", a-t-il ainsi écrit dans un message publié sur les réseaux sociaux.





Dimanche, son entraîneur Severin Lüthi avait déjà déclaré, pour la SRF, que le numéro 4 mondial avait connu "quelques complications" lors de sa convalescence. Federer, qui aura 39 ans en août, avait été opéré de ce même genou en février. Il n’aura disputé que six rencontres cette saison, à l’Open d’Australie, où il s’est incliné dans le dernier carré contre Novak Djokovic. Cette saison 2020, sans Federer donc, devrait reprendre au mois d'août.