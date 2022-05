Montpellier, Monte-Carlo, Madrid et maintenant Rome. Alexander Zverev est un habitué des demi-finales cette saison (déjà quatre à son actif). En particulier sur terre battue. Munich excepté (l'Allemand s'était fait sortir d'entrée par le Danois Holger Rune), le numéro 3 mondial a atteint le dernier carré dans tous les tournois sur la surface qu'il a disputés jusqu'à maintenant en 2022. Mieux : sur les treize derniers Masters 1000 sur terre qu'il a joués, Zverev a disputé la demie à huit reprises. A Rome, ce sera la troisième fois pour celui qui avait soulevé le trophée en 2017. Cinq ans après, le natif d'Hambourg est peut-être en passe d'inscrire de nouveau son nom au palmarès du tournoi de la capitale italienne. Zverev, qui n'a toujours pas perdu le moindre set cette semaine, a écarté vendredi de sa route en demi-finales le Chilien Cristian Garin (7-5, 6-2 en 1h52 de jeu). Et ce presque aussi facilement qu'il s'était débarrassé lors de ses deux matchs précédents de l'Argentin Baez et de l'Australien De Minaur, nettement dominés eux aussi par la victime de Carlos Alcaraz en finale à Madrid le 8 mai dernier.

Belle contre Tsitsipas en vue ?

Premier à réussir le break dans ce match qui l'opposait au 45eme au classement, Zverev a toutefois pris son temps dans la première manche (1h07) avant de pouvoir souffler et de basculer avec un set d'avance face à Garin. Le Chilien ne le savait pas encore, mais la machine était lancée et le numéro 3 mondial, redevenu injouable, a tranquillement déroulé dans une seconde manche qui a vu l'Allemand dicter tout de suite sa loi à son adversaire et ne jamais relâcher la pression. Un troisième duel entre Stefanos Tsitsipas et Zverev se profile donc peut-être maintenant en demi-finales. A Monte-Carlo, le Grec avait terrassé l'Allemand aux portes de la finale. En revanche, à Madrid, c'est le troisième au classement qui avait dompté le numéro 5 mondial. Belle en vue sur la terre battue de Rome samedi.