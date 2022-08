Il tombe de haut ! Ce mercredi, le tenant du titre russe Daniil Medvedev, numéro un mondial et tête de série n°1, a été sorti dès le deuxième tour du Masters 1000 de Montréal au Canada, sur dur, par l'Australien Nick Kyrgios, 37eme joueur mondial, en trois manches (6-7 (2), 6-4, 6-2) et 2h de jeu. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les neuf premiers jeux. Alors qu'il menait 5-4, l'Australien a bien failli conclure, avec deux balles de break, synonymes alors de balles de set, mais sans réussite. Les deux joueurs sont donc allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif conclu finalement par le Russe, à sa deuxième opportunité (7-6 (2)). Dans la deuxième manche, Daniil Medvedev a été breaké d'entrée. Un avantage que Nick Kyrgios a alors conservé jusqu'au bout, pour finir par égaliser à une manche partout, à sa deuxième possibilité (6-4).

C'est aussi terminé pour Dimitrov

Enfin, dans la troisième et dernière manche, le mieux classé des deux a alors obtenu deux balles de break d'entrée. Le numéro un mondial a fini par rendre ensuite les armes, cédant les quatre derniers jeux dont ses deux derniers services, malgré une balle sauvée sur le premier et deux sur le dernier. Le moins bien classé des deux n'avait ensuite plus qu'à conclure sur un ultime jeu blanc (6-2). Qualification pour le Croate Marin Cilic, 16eme joueur mondial et tête de série n°13, contre le Russe Karen Khachanov, 28eme joueur mondial, en deux sets (6-3, 6-2) et 1h26 de jeu. En revanche, c'est terminé pour le Bulgare Grigor Dimitrov, 19eme joueur mondial et tête de série n°15, sorti par l'Australien Alex De Minaur, 21eme joueur mondial, en deux manches (7-6 (4), 7-5) et 2h04 de jeu.