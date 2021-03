L'année dernière, Jannik Sinner, à seulement 19 ans, avait disputé face à Rafael Nadal (qu'il avait longtemps bousculé) à Roland-Garros son tout premier quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Le petit prodige italien n'a toujours pas 20 ans, mais cela ne l'a pas empêché mardi à Miami de se qualifier cette fois pour son premier quart de finale en Masters 1000. Le tombeur d'Hugo Gaston et de Karen Khachanov sur sa route en Floride s'est montré expéditif face au jeune Finlandais Emil Ruusuvuori. Le 31eme mondial n'a laissé que cinq jeux (6-3, 6-2) à celui qui avait signé l'une des plus belles victoires de sa jeune carrière, au 2eme tour face à Alexander Zverev. Un exploit que le 83eme au classement, balayé par Sinner, s'est montré incapable de réitérer mardi face au nouveau chouchou des supporters italiens, qui affrontera pour une place dans le dernier carré le Kazakh Alexander Bublik, venu à bout en trois sets (6-7, 6-3, 6-4) de l'Américain Taylor Fritz, qui avait pourtant mieux entamé le match.

Breaking new ground 💪

19-year-old @janniksin defeats Emil Ruusuvuori 6-3 6-2 to reach his first Masters 1000 quarter-final on his #MiamiOpen debut. pic.twitter.com/Gxan8pquue



— Tennis TV (@TennisTV) March 30, 2021





Bautista Agut s'est fait très peur contre Isner



L'aventure continue également pour Roberto Bautista Agut. Face à lui, l'Espagnol avait pourtant le redoutable serveur américain John Isner, un peu comme chez lui à Miami, où il s'était imposé en 2018 et avait atteint la finale en 2019. Cette fois, Isner n'ira pas au-delà des 8emes de finale. Il s'en est fallu d'un point, soit cette balle de match écartée dans le jeu décisif du dernier set par le numéro 12 mondial, qui n'a, lui, pas laissé passer l'occasion de plier cette rencontre, sur sa deuxième balle de match face au tombeur de Felix Auger-Aliassime au tour précédent. Mais que le finaliste du tournoi de Doha deux semaines plus tôt a souffert face à cet Isner toujours aussi redoutable sur ses jeux de service (23 aces). Le duel entre l'Espagnol et l'Américain titré en Floride en 2018 a donné lieu à un âpre combat (2h21 de jeu), les deux joueurs se rendant coup pour coup et Isner recollant à une manche partout avant cet ultime tie-break venu décider du vainqueur (6-3, 4-6, 7-6). A ce jeu, « RBA », pourtant mené 3-0 d'entrée dans ce jeu décisif, a eu le dernier mot.

Quarter-final clutch 💪@BautistaAgut saves a match point to topple 2018 #MiamiOpen champion John Isner 6-3 4-6 7-6(7). pic.twitter.com/wvgJbFa143

— Tennis TV (@TennisTV) March 30, 2021







MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 3 598 69€)

Tenant du titre (en 2019) : Roger Federer (SUI)



Huitièmes de finale

Medvedev (RUS, n°1) - Tiafoe (USA)

Bautista Agut (ESP, n°7) bat Isner (USA, n°18) : 6-3, 4-6, 7-6 (7)

Sinner (ITA, n°21) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-3, 6-2

Bublik (KAZ, n°32) bat Fritz (USA, n°22) : 6-7 (5), 6-3, 6-4



Schwartzman (ARG, n°5) - Korda (USA)

Cilic (CRO) - Rublev (RUS, n°4)

Hurkacz (POL, n°26) bat Raonic (CAN, n°12) : 4-6, 6-3, 7-6 (4)

Sonego (ITA, n°24) - Tsitsipas (GRE, n°2)