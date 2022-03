Daniil Medvedev se rapproche un peu plus d'un retour sur le trône de l'ATP. Le Russe s'est qualifié ce lundi pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, et le voici à deux victoires de la place de n°1 mondial. Opposé au 47eme joueur mondial Pedro Martinez, le vainqueur du dernier US Open l'a emporté sur le score de 6-3, 6-4 en 1h23 au terme d'un match solide. Il a notamment servi 14 aces et 80% de premières balles et n'a été breaké qu'une seule fois, au début du deuxième set alors qu'il servait pour mener 3-1. Il avait remporté le premier set en breakant à 4-3 et a finalement remporté le deuxième avec un nouveau break à 3-3. Sans forcer, le voici donc en huitièmes, un stade qu'il n'avait pas réussi à atteindre à Indian Wells il y a deux semaines. Ce sera contre Jenson Brooksby.

L'Américain de 21 ans, 39eme mondial, a en effet créé la surprise en éliminant le 17eme, Roberto Bautista Agut. Au terme d'un combat de 3h00 marqué par dix breaks, le Californien s'est imposé 6-3, 5-7, 6-4, en servant notamment 8 aces. Il était pourtant très mal engagé puisque l'Espagnol a mené 4-0 dans le dernier set, avant de craquer complètement et perdre les six derniers jeux !

Hurkacz s'accroche à son trophée

Vainqueur l'an passé à Miami alors qu'il était n°37 mondial, Hubert Hurkacz est aujourd'hui 10eme et il sera de nouveau au rendez-vous des huitièmes de finale cette année. Le Polonais a dû batailler pendant 2h23 mais il a fini par gagner 7-5, 4-6, 6-3 en 2h23 contre Aslan Karatsev (32eme), qu'il bat pour la troisième fois en trois confrontations. Hurkacz a servi 24 aces et n'a perdu qu'une fois son service, d'entrée de deuxième set et il n'a pas réussi à faire son retard. Mais dans le troisième, le Polonais a breaké à 1-0 et il n'a ensuite perdu que trois points sur sa mise en jeu, face à un Karatsev diminué physiquement, qui s'est fait masser au niveau de la hanche juste avant que son adversaire ne serve pour le match, ce qui lui a valu quelques sifflets du public floridien. Le Russe n'a d'ailleurs pas remporté le moindre point sur le dernier jeu.

Alcaraz toujours aussi solide



Eliminé d'entrée à Miami l'an dernier pour sa toute première participation au Masters 1000 floridien (il était alors 132eme mondial), Carlos Alcaraz disputera les huitièmes de finale cette année. Le joueur espagnol de 18 ans, désormais 16eme mondial, a encore impressionné pour éliminer Marin Cilic (23eme) sur le score de 6-4, 6-4 en 1h34. L'Espagnol, auteur de 61% de premières balles, a sauvé la seule balle de break que s'est procuré son adversaire, sur son tout premier jeu de service, et lui a pris son service à 1-1 dans le premier set et à 4-4 dans le deuxième. Le prodige espagnol passe donc un tour supplémentaire, et il défiera pour une place en quarts Stefanos Tsitsipas. Sorti dès le deuxième tour à Indian Wells (par l'Américain Jenson Brooksby), le Grec n'a pas déchanté cette fois, au même stade du tournoi, face à Alex De Minaur. Le numéro 5 mondial, qui avait eu besoin de trois sets à son premier match, face à Wolf, a écarté cette fois de sa route en deux sets (6-4, 6-3) parfaitement négociés l'Australien classé au 28eme rang.









MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

Tenant du titre : Hubert Hurkacz (POL)



8emes de finale

Medvedev (RUS, n°1) - Brooksby (USA)

Harris (AFS) - Hurkacz (POL, n°8)

Tsitsipas (GRE, n°3) - Alcaraz (ESP, n°14)

Fritz (USA, n°11) - Kecmanovic (SER)



Kyrgios (AUS, WC) - Sinner (ITA, n°9)

F.Cerundolo (ARG) - Tiafoe (USA, n°28)

Ruud (NOR, n°6) - Norrie (GBR, n°10)

Kokkinakis (AUS, Q) - A.Zverev (ALL, n°2)





3eme tour

Medvedev (RUS, n°1) bat Martinez (ESP) : 6-3, 6-4

Brooksby (USA) bat Bautista Agut (ESP, n°15) : 6-3, 5-7, 6-4

Harris (AFS) bat Nishioka (JAP, Q) : 7-6 (5), 4-6, 7-5

Hurkacz (POL, n°8) bat Karatsev (RUS, n°29) : 7-5, 4-6, 6-3



Tsitsipas (GRE, n°3) bat De Minaur (AUS, n°25) : 6-4, 6-3

Alcaraz (ESP, n°14) bat Cilic (CRO, n°21) : 6-4, 6-4

Fritz (USA, n°11) bat Paul (USA) : 7-6 (2), 6-4

Kecmanovic (SER) bat Korda (USA) : 7-6 (4), 6-3



Kyrgios (AUS, WC) bat Fognini (ITA, n°31) : 6-2, 6-4

Sinner (ITA, n°9) bat Carreno Busta (ESP, n°17) : 5-7, 7-5, 7-5

F.Cerundolo (ARG) bat Monfils (FRA, n°22) : 6-2, 6-3

Tiafoe (USA, n°28) bat JM.Cerundolo (ARG) : 6-3, 6-2



Ruud (NOR, n°6) bat Bublik (KAZ, n°30) : 6-3, 6-2

Norrie (GBR, n°10) bat Gaston (FRA) : 6-3, 7-5

Kokkinakis (AUS, Q) bat Kudla (USA, Q) : 7-6 (5), 4-6, 7-6 (4)

A.Zverev (ALL, n°2) bat McDonald (USA) : 6-2, 6-2