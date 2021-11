MASTERS ATP 2021

Du 14 au 21 novembre 2021 à Turin (Italie)



Phase de groupes



Groupe Vert

1- Novak Djokovic (SER, n°1) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 0 set perdu

2- Andrey Rublev (RUS, n°5) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 0 set perdu

3- Stefanos Tsitsipas (GRE, n°4) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus

4- Casper Ruud (NOR, n°8) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus



Lundi 15 novembre 2021

Djokovic (SER, n°1) bat Ruud (NOR, n°8) : 7-6 (4), 6-2

Rublev (RUS, n°5) bat Tsitsipas (GRE, n°4) : 6-4, 6-4



Groupe Rouge

1- Alexander Zverev (ALL, n°3) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 1 set perdu

2- Daniil Medvedev (RUS, n°2) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 1 set perdu

3- Hubert Hurkacz (POL, n°7) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 2 sets perdus

4- Matteo Berrettini (ITA, n°6) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus



Dimanche 14 novembre 2021

Medvedev (RUS, n°2) bat Hurkacz (POL, n°7) : 6-7 (5), 6-3, 6-4

A.Zverev (ALL, n°3) bat Berrettini (ITA, n°6) : 7-6 (7), 1-0 abandon



Mardi 16 novembre 2021

Medvedev (RUS, n°2) - Zverev (ALL, n°3)

21h00 : Berrettini (ITA, n°6) - Hurkacz (POL, n°7)