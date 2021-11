Pour la troisième année de suite, Novak Djokovic termine sa saison sans finale du Masters. A l’occasion d’un remake de sa dernière finale face à Alexander Zverev, le Serbe a subi le même sort qu’en 2018 à Londres, c’est-à-dire quitter le court sur une défaite. L’entame de match a vu les deux joueurs être appliqués au service mais, au moment de servir pour rester dans la manche, l’Allemand a tremblé, devant écarter avec succès une balle de set. Le numéro 3 mondial a ensuite eu deux occasions de prendre le service du numéro 1, sans réussite. Plus incisif dans le jeu décisif, Alexander Zverev a fini par prendre l’ascendant. Le deuxième set a connu un scenario similaire au premier, avec deux joueurs imperturbables au service mais la conclusion a été légèrement différente. En effet, le dixième jeu a vu Novak Djokovic prendre le service d’Alexander Zverev.

Ce dernier a alors retardé l’échéance mais, à sa cinquième balle de set, le Serbe a pu recoller dans cette demi-finale indécise. Toutefois, c’est très tôt dans la dernière manche que ça s’est décanté. Dès le quatrième jeu, Alexander Zverev a profité d’un moment d’égarement de Novak Djokovic pour lui prendre son service et mener quatre jeu à un. Dos au mur, le numéro 1 mondial a eu une chance de se relancer mais n’a pas converti sa seule balle de break. C’est finalement sur un jeu blanc qu’Alexander Zverev a conclu (7-6, 4-6, 6-3 en 2h29’), lui qui va disputer sa deuxième finale du Masters.





Medvedev impérial



Daniil Medvedev est intouchable cette semaine à Turin ! Un an après avoir remporté la dernière édition du Masters ATP organisée à Londres, le numéro 2 mondial va disputer la première finale disputée dans le Piémont. Pour cela, le Russe n’a pas fait de détail dans son duel face à Casper Ruud, tête de série numéro 8 et néophyte à un tel niveau de compétition. Si les deux adversaires ont remporté blanches leurs premières mises en jeu, Daniil Medvedev a très rapidement pris l’ascendant. A sa deuxième balle de break, la tête de série numéro 2 du tournoi a creusé l’écart pour mener trois jeux à un et a même manqué deux opportunités de double break. Sur un dernier jeu blanc, le Russe a empoché le premier set. L’entame du deuxième a été plus accrochée car il a fallu attendre le cinquième jeu pour voir Daniil Medvedev trouver des failles dans le service de Casper Ruud. Le numéro 8 mondial a résisté en écartant deux balles de break mais le Norvégien a fini par craquer et perdre le fil de la rencontre. En effet, ce deuxième jeu remporté consécutivement a lancé Daniil Medvedev sur une très belle série. Imperturbable au service, la tête de série numéro 2 du tournoi est allée chercher un double break afin de mener cinq jeux à deux et servir dans la foulée pour mettre un terme à la rencontre. Une seule balle de match aura été suffisante pour le tenant du titre (6-4, 6-2 en 1h20’), qui remporte son neuvième match consécutif au Masters ATP. Après avoir dominé Dominic Thiem en 2020, Daniil Medvedev retrouvera Novak Djokovic ou Alexander Zverev ce dimanche pour le titre.

FINAL BOUND 🔒

🇷🇺 @DaniilMedwed beats Ruud 6-4, 6-2 to reach back-to-back finals at the #NittoATPFinals 👏 pic.twitter.com/aJosxtxxIn



— ATP Tour (@atptour) November 20, 2021







MASTERS ATP 2021

Du 14 au 21 novembre 2021 à Turin (Italie)



Demi-finales - Samedi 20 novembre 2021

Daniil Medvedev (RUS, n°2) bat Casper Ruud (NOR, n°8) : 6-4, 6-2

Alexander Zverev (ALL, n°3) bat Novak Djokovic (SER, n°1) : 7-6 (4), 4-6, 6-3



Finale - Dimanche 21 novembre 2021

Pas avant 17h00

Alexander Zverev (ALL, n°3) - Daniil Medvedev (RUS, n°2)