Dernier rescapé français à Madrid, Benoit Paire n'ira pas plus loin. Après avoir battu Nikoloz Basilashvili dans une grosse ambiance sur un court annexe mardi (seulement sa deuxième victoire de la saison), le n°35 mondial avait droit à la "night-session" et au court central (dans une ambiance bien plus feutrée que la veille) ce mercredi contre Stefanos Tsitsipas. Et il n'y a pas eu photo ! Le Grec s'est facilement imposé 6-1, 6-2 en 53 minutes. S'il a dû sauver une balle de break dès le premier jeu, le récent vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo a ensuite trouvé son rythme, et a breaké à 1-0 et 4-1 pour empocher le premier set.

Dans le deuxième, Paire a un peu haussé son niveau de jeu et a réussi à débreaker dans le foulée du break réussi par Tsitsipas d'entrée de manche (1-1). Mais le Français, qui n'a servi qu'un ace lors de ce match (contre 14 lors du tour précédent) n'a pas résisté longtemps et a de nouveau perdu son service à 2-2 et 4-2, et le match un peu plus tard. On devrait le retrouver ces prochaines semaines à Rome, Genève et Parme avant Roland-Garros. Le Grec déifiera quant à lui jeudi le Norvégien Casper Ruud.

10-1 on clay in 2021 👊@steftsitsipas gets his Madrid campaign off to a perfect start, dispatching Paire 6-1 6-2 in under an hour!#MMOpen pic.twitter.com/68XG6QO13u

— Tennis TV (@TennisTV) May 5, 2021





Nadal ne fait pas de cadeau à Alcaraz



Fêter ses 18 ans en disputant un match contre son idole sur un grand court, dans son pays, et devant des spectateurs. Difficile de rêver mieux pour Carlos Alcaraz ! Le grand espoir du tennis espagnol, qui sera classé autour de la 114eme place mondial lundi prochain, s'est incliné contre Rafael Nadal (6-1, 6-2 en 1h17), mais il a tout de même vécu un grand moment ce mercredi à Madrid. Le natif de Murcie, coaché par Juan Carlos Ferrero, est un grand fan du roi de la terre battue, et il a eu bien du mal à l'inquiéter, mais nul doute que cette expérience va le faire grandir. Nadal a réussi un match quasi-parfait, notamment dans le premier set où, après avoir sauvé une balle de break dès le premier jeu, il a ensuite breaké à 1-0 et 3-0 et n'a plus perdu qu'un point sur sa mise en jeu. I

l faut dire qu'Alcaraz s'est blessé aux abdominaux sur une extension à 2-0, et cela n'a pas arrangé les choses. Dans le deuxième, le n°2 mondial a rapidement mené 3-0, puis a perdu l'un de ses breaks d'avance, avant de reprendre sa marche en avant et s'imposer sur sa troisième balle de match. Nadal n'a commis que 8 fautes directes, contre 28 pour son jeune adversaire. Qui va désormais retourner à l'entraînement pour tenter de gagner plus de trois jeux lors de leur prochaine confrontation. Car il y aura sans doute d'autres matchs entre les deux Espagnols dans un futur proche ! En huitièmes, Nadal sera opposé à Alexei Popyrin, issu des qualifications, qui a créé la surprise en battant Jannik Sinner, tête de série n°14.

L'Australien s'est imposé 7-6, 6-2 en 1h35 face à l'Italien, qui comme Alcaraz incarne le futur du tennis mondial, mais qui était dans un mauvais jour pour ce deuxième tour. Il a pourtant réussi à breaker Popyrin d'entrée, mais a craqué au moment de servir pour le set à 5-4. Le n°76 mondial a égalisé, et s'est finalement imposé au tie-break, 7-5 après avoir été mené 4-1. Cela a coupé l'élan de Sinner, qui a perdu trois fois son service dans le deuxième set et a permis à Popyrin de s'imposer sans trembler, et s'offrir le meilleur classement de sa carrière lundi (61eme environ) et une toute première confrontation face à Rafael Nadal.





Medvedev a souffert



Daniil Medvedev reste en lice dans le Masters 1000 de Madrid. Mais le numéro 3 mondial, candidat à la place de numéro 1 avant Roland-Garros, a été mis en grande difficulté par Alejandro Davidovich Fokina. Alors que le Russe, après avoir écarté une première balle de break, a su prendre le service de son adversaire, ce dernier a immédiatement réagi et, malgré des difficultés sur sa mise en jeu, est parvenu à remporter la première manche en breakant la tête de série numéro 2 du tournoi. L’entame du deuxième set a beaucoup ressemblé à celle de la première avec le break précoce de Daniil Medvedev puis le retour à trois jeux partout d’Alejandro Davidovich Fokina.

C’est à ce moment que l’histoire a cessé de bégayer car c’est bien le numéro 3 mondial qui a ensuite pris le service de son adversaire avant de recoller à une manche partout à sa quatrième balle de set, la première ayant été manquée sur la mise en jeu de l’Espagnol. C’est alors que Daniil Medvedev a éteint Alejandro Davidovich Fokina. Le Russe, après avoir manqué deux balles de break dans le premier jeu, a remporté les cinq suivants pour mener cinq jeux à un. A sa première balle de match, la tête de série numéro 2 a validé son billet pour les huitièmes de finale (4-6, 6-4, 6-2 en 2h13’), son premier succès sur terre battue depuis sa demi-finale à Barcelone en 2019. Son adversaire sera Cristian Garin. Le Chilien, tête de série numéro 16, a su sortir vainqueur de son duel avec l’Allemand Dominik Koepfer en deux manches (6-3, 6-4 en 1h38’).

Schwartzman tombe de haut



Tête de série numéro 7 du Masters 1000 de Madrid, Diego Schwartzman ne sera pas au rendez-vous des huitièmes de finale. L’Argentin a, en effet, cédé sous les coups d’Aslan Karatsev. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir dominé la première manche, prenant le service du Russe dès le premier jeu puis manquant dans la foulée deux opportunités de double break. Impérial au service le 9eme joueur mondial a obtenu ce qu’il recherchait dans le septième jeu avant de ne pas perdre de temps pour conclure la manche. Breakant de nouveau le 27eme joueur mondial à l’entame du deuxième set, Diego Schwartzman pensait avoir fait le plus dur mais il était dans l’erreur. Après avoir sauvé trois balles de break, c’est dans le quatrième jeu qu’Aslan Karatsev a recollé avant de manquer deux opportunités de prendre la main. C’est finalement quand l’Argentin a servi pour rester dans le set que le Russe a frappé, concrétisant sa deuxième balle de set pour égaliser. C’est à ce moment que Diego Schwartzman s’est effondré, perdant sans coup férir les cinq premiers jeux de la dernière manche, sauvant ensuite une balle de match sur son service. Mais le sort était jeté et c’est sur sa propre mise en jeu qu’Aslan Karatsev a conclu la rencontre (2-6, 6-4, 6-1 en 1h49’) et rejoint Alexander Bublik en huitièmes de finale. Federico Delbonis, pour sa part, a validé son billet pour les huitièmes de finale. L'Argentin, issu des qualifications, est venu à bout d'Albert Ramos-Viñolas, récent vainqueur du tournoi d'Estoril en deux manches (7-6, 6-3 en 1h41') et retrouvera la tête de série numéro 8 Matteo Berrettini au tour suivant.

A.Zverev passe sans encombre

Alexander Zverev, contrairement à Diego Schwartzman, a répondu présent face à Kei Nishikori. L’Allemand, tête de série numéro 5 à Madrid, a pris le meilleur en deux manches sur le Japonais mais le début de match a été contrasté. En effet, après avoir manqué quatre balles de break sur la première mise en jeu de son adversaire, le numéro 6 mondial a craqué et concédé son service pour permettre à Kei Nishikori de mener trois jeux à deux. C’est alors que l’Allemand a serré la vis et a récupéré son break de retard, lançant par la même occasion une série de quatre jeux remportés consécutivement, qui lui a permis de faire main basse sur le premier set avec un jeu blanc pour conclure. Mis à part une balle de break dans le quatrième jeu, Alexander Zverev n’a plus été inquiété par le 43eme joueur mondial. En effet, avec le break dans le troisième jeu puis un deuxième pour mener cinq jeux à deux, le numéro 6 mondial s’est offert l’occasion de conclure le match au service, ce qu’il a fait sur un jeu blanc (6-3, 6-2 en 1h15’). Daniel Evans défiera l’Allemand en huitièmes de finale après sa victoire en trois manches sur John Millman (6-7, 6-2, 6-3 en 2h34’).

Isner sauve une balle de match et s'offre Bautista Agut !

John Isner (36 ans, 39eme) n'est pas réputé pour être un grand joueur de terre battue, mais c'est pourtant sur cette surface, et face à un spécialiste de l'ocre, qu'il s'est offert sa plus belle victoire depuis un an et demi. L'Américain n'avait plus battu un joueur aussi bien classé depuis Gaël Monfils à Pékin en 2019, et c'est de nouveau un n°11 mondial qu'il a éliminé : Roberto Bautista Agut. Il s'est imposé 6-4, 6-7, 7-6 en 2h24, après avoir sauvé une balle de match dans le tie-break du troisième set. Auteur de 32 aces sur cette terre madrilène en altitude qu'il apprécie (il a déjà disputé deux quarts de finale), Isner n'a eu aucune balle de break à défendre ! Il a remporté le premier set en breakant au meilleur moment, à 5-4, puis a perdu le deuxième 7-4 au tie-break. Aucun joueur n'a réussi de break dans le troisième, et tout s'est joué au jeu décisif, où l'Espagnol a mené 6-5, mais il a ensuite perdu les trois derniers points, et donc le match. C'est donc John Isner qui défiera Andrey Rublev jeudi. Le Russe est prévenu !

Standing tall in Madrid!@JohnIsner outduels No.9 seed Bautista Agut 6-4 6-7(4) 7-6(6) to set up a meeting with Rublev - their first since 2015#MMOpen pic.twitter.com/SwZ9EaEvan

— Tennis TV (@TennisTV) May 5, 2021







(Avec M.W.)



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 3 226 325€)

Tenant du titre (en 2019) : Novak Djokovic (SER)



Huitièmes de finale

Nadal (ESP, n°1) - Popyrin (AUS, Q)

Evans (GBR) - A.Zverev (ALL, n°5)

Thiem (AUT, n°3) - De Minaur (AUS)

Isner (USA) - Rublev (RUS, n°6)



Karatsev (RUS) - Bublik (KAZ)

Ruud (NOR) - Tsitsipas (GRE, n°4)

Berrettini (ITA, n°8) - Delbonis (ARG, Q)

Garin (CHI, n°16) - Medvedev (RUS, n°2)



2eme tour

Nadal (ESP, n°1) bat Alcaraz (ESP, WC) : 6-1, 6-2

Popyrin (AUS, Q) bat Sinner (ITA, n°14) : 7-6 (5), 6-2

Evans (GBR) bat Millman (AUS) : 6-7 (5), 6-2, 6-3

A.Zverev (ALL, n°5) bat Nishikori (JAP) : 6-3, 6-2



Thiem (AUT, n°3) bat Giron (USA, Q) : 6-1, 6-3

De Minaur (AUS) bat Harris (AFS) : 6-2, 3-0 abandon

Isner (USA) bat Bautista Agut (ESP, n°9) : 6-4, 6-7 (4), 7-6 (6)

Rublev (RUS, n°6) bat Paul (USA) : 6-7 (5), 6-3, 6-4



Karatsev (RUS) bat Schwartzman (ARG, n°7) : 2-6, 6-4, 6-1

Bublik (KAZ) bat Shapovalov (CAN, n°11) : 6-4, 5-7, 6-4

Ruud (NOR) bat Nishioka (JAP, LL) : 6-1, 6-2

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Paire (FRA) : 6-1, 6-2



Berrettini (ITA, n°8) bat Fognini (ITA) : 6-3, 6-4

Delbonis (ARG, Q) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 7-6 (5), 6-3

Garin (CHI, n°16) bat Koepfer (ALL) : 6-3, 6-4

Medvedev (RUS, n°2) bat Davidovich Fokina (ESP) : 4-6, 6-4, 6-2