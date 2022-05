Après Rafael Nadal ce vendredi, Carlos Alcaraz a offert un peu plus de bonheur au public de Madrid avec un succès sur Novak Djokovic en demi-finale du Masters 1000. L’Espagnol a démarré cette demi-finale avec le mors aux dents, prenant le service du numéro 1 mondial dès le premier jeu. Si le Serbe a manqué l’occasion de revenir à hauteur dans la foulée, il a finalement pu aller chercher le service de Carlos Alcaraz pour recoller à quatre jeux partout et a même eu une occasion de remporter ce premier set sur l’engagement du numéro 9 mondial. Toutefois, Novak Djokovic a fini par avoir le dernier mot dans un jeu décisif qu’il a très vite dominé mais plus de mal à conclure, à la quatrième occasion. La deuxième manche n’a pas connu le même scenario. En effet, les deux joueurs ont très longtemps été souverains lors de leurs jeux de service. Si Carlos Alcaraz a été le premier à avoir une balle de break, il n’a pas su la convertir tout comme Novak Djokovic l’a fait à deux reprises dans le neuvième jeu.

Alcaraz a fait céder Djokovic

Toutefois, après avoir écarté une troisième opportunité de break pour le Serbe, l’Espagnol a pris le service de son adversaire pour recoller à une manche partout dans ce match à grande intensité. Sur la lancée du deuxième set, le troisième a démarré avec deux joueurs solides au service mais, progressivement, Carlos Alcaraz a pris l’ascendant dans les échanges. Toutefois, Novak Djokovic a fait preuve de résistance sur les trois premières balles de break obtenues par la tête de série numéro 7 du tournoi. Un scenario qui s’est reproduit deux jeux plus tard avant que le Serbe, à son tour, manque une opportunité de prendre le service de Carlos Alcaraz. Ce dernier a ensuite eu une première occasion de conclure la rencontre au retour mais sans connaître de la réussite. Dès lors, le tiebreak est devenu inévitable. Très vite, l’Espagnol a pris l’avantage face à un Novak Djokovic combatif mais qui, en fin de compte a dû s’avouer vaincu. Après son titre à Miami, Carlos Alcaraz va disputer une nouvelle finale en Masters 1000 face à Stefanos Tsitsipas ou Alexander Zverev.



MADRID (Espagne, Masters 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



Demi-finales

Alcaraz (ESP, n°7) bat Djokovic (SER, n°1) : 6-7 (5), 7-5, 7-6 (5)

Tsitsipas (GRE, n°4) - A.Zverev (ALL, n°2)



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Hurkacz (POL, n°12) : 6-3, 6-4

Alcaraz (ESP, n°7) bat Nadal (ESP, n°3) : 6-2, 1-6, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Rublev (RUS, n°6) : 6-3, 2-6, 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat Auger-Aliassime (CAN, n°8) : 6-3, 7-5