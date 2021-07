La première finale sur le circuit pour Arthur Rinderknech (26 ans), ce ne sera pas encore pour tout de suite. Parvenu dans le dernier carré d'un tournoi ATP pour la première fois de sa carrière, le Varois a buté sur Casper Ruud (6-3, 7-6, 1h45 de jeu), ce vendredi en demi-finales sur la terre battue autrichienne de Kitzbühel. Très vite distancé par le Norvégien et tête de série numéro 1 du tournoi, Rinderknech n'a pas su profiter de l'interruption de la rencontre en raison de la pluie, alors que son adversaire menait 4-1 dans le premier set, pour inverser la tendance. En revanche, après avoir perdu la première manche, le 91eme mondial qui restait sur deux quarts de finale de rang alors qu'il n'avait jamais gagné un match sur le circuit six mois plus tôt a affiché un tout autre visage et enfin tenu tête au numéro 14 au classement, passé tout près de la sortie la veille contre le Suédois Mikael Ymer.

Troisième finale en trois semaines pour Ruud !



Malheureusement pour Rinderknech, il n'a jamais réussi à prendre le service de Ruud. Et après avoir écarté deux balles de match dans le jeu décisif, il n'a pas su profiter de son unique balle pour égaliser à un set partout et s'offrir une troisième manche. Le Norvégien titré lors des deux derniers tournois auxquels il avait participé, à Gstaad et Bastad ces deux dernières semaines, n'a, lui, pas raté l'occasion de se qualifier pour une nouvelle finale (la troisième de suite), sur sa troisième balle de match de la partie (9-7). Samedi, Ruud, qui compte quatre titres à son palmarès, dont trois en 2021 (il a également remporté Genève), sera opposé à l'Espagnol Pedro Martinez, 97eme mondial et tombeur de Gaël Monfils à Wimbledon.

Unbelievable run! 🤯@CasperRuud98 makes it 3 finals in 3 weeks defeating Rinderknech 6-3 7-6 and moving into the final in Kitzbuhel!#ATPKitz pic.twitter.com/RCP46shFrq

KITZBÜHEL (Autriche, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre : Miomir Kecmanovic (SER)



Finales

Ruud (NOR, n°1) - Martinez (ESP)



Demi-finales

Ruud (NOR, n°1) bat Rinderknech (FRA) : 6-3, 7-6 (7)

Martinez (ESP) bat Altmaier (ALL) : 4-6, 6-3, 6-3



Quarts de finale

Ruud (NOR, n°1) bat M.Ymer (SUE) : 3-6, 7-6 (5), 6-1

Rinderknech (FRA) bat Krajinovic (SER, n°3) : 6-4, 6-1

Altmaier (ALL) bat Mager (ITA) : 6-1, 6-7 (5), 6-3

Martinez (ESP) bat Kovalik (SLQ, Q) : 6-2, 6-2



Huitièmes de finale

Ruud (NOR, n°1) bat Vilella Martinez (ESP, LL) : 7-5, 5-7, 6-4

M.Ymer (SUE) bat Erler (AUT, WC) : 6-2, 6-3

Krajinovic (SER, n°3) bat Taberner (ESP, LL) : 6-3, 2-6, 6-4

Rinderknech (FRA) bat Rune (DAN, Q) : 6-4, 3-6, 7-6 (4)



Altmaier (ALL) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 6-4

Mager (ITA) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°4) : 7-6 (3), 1-6, 7-5

Kovalik (SLQ, Q) bat Vesely (RTC) : 2-6, 6-2, 6-4

Martinez (ESP) bat Bautista Agut (ESP, n°2) : 6-4, 6-7 (5), 7-5



1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

Vilella Martinez (ESP, LL) bat Neumayer (AUT, Q) : 6-7 (4), 7-5, 6-4

M.Ymer (SUE) bat Cuevas (URU) : 6-3, 7-5

Erler (AUT, WC) bat Alcaraz (ESP, n°10) : 7-5, 1-6, 6-2



Krajinovic (SER, n°3) - Bye

Taberner (ESP, LL) bat Seyboth Wild (BRE, WC) : 3-6, 6-3, 6-2

Rune (DAN, Q) bat Travaglia (ITA) : 6-3, 6-4

Rinderknech (FRA) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-2, 6-4



Altmaier (ALL) bat Djere (SER, n°6) : 4-6, 6-3, 6-3

Cecchinato (ITA) bat Albot (MOL) : 6-3, 7-6 (7)

Mager (ITA) bat Novak (AUT, WC) : 6-4, 6-0

Ramos-Viñolas (ESP, n°4) - Bye



Kovalik (SLQ, Q) bat Munar (ESP, n°9) : 6-4, 6-4

Vesely (RTC) bat Gulbis (LET, Q) : 6-4, 6-1

Martinez (ESP) bat Pouille (FRA) : 6-3, 6-7 (4), 6-4

Bautista Agut (ESP, n°2) - Bye