Jour de gloire pour Cameron Norrie. A 26 ans, le... 26eme mondial a vécu le plus beau moment de sa carrière, dimanche soir en Californie. Le Britannique, qui n'avait encore jamais remporté un seul match dans le tournoi, a en effet ajouté son nom au palmarès d'Indian Wells, deux ans après le dernier vainqueur de l'épreuve l'Autrichien Dominic Thiem, l'édition 2020 n'ayant pas eu lieu en raison de la pandémie de Covid-19. Norrie, qui n'avait jamais fait mieux qu'un huitième de finale dans la catégorie, décroche son premier titre en Masters 1000 mais aussi son deuxième titre en carrière uniquement après son succès à Los Cabos (Mexique) en juillet dernier. Battu par le Norvégien Casper Ruud en finale à San Diego deux semaines plus tôt, le joueur initialement néo-zélandais né à Johannesbourg (Afrique du Sud) d'une mère galloise et d'un père écossais et devenu britannique par naturalisation en 2013 avait semble-t-il retenu la leçon.

Basilashvili n'a pas tenu la distance



Sur la lancée de ses exploits de la quinzaine face à Roberto Bautista Agut, Diego Schwartzman et Grigor Dimitrov, pour s'ouvrir les portes de sa septième finale, le nouveau numéro 1 britannique (Daniel Evans est désormais numéro 2) ne s'est donc pas laissé surprendre cette fois (victoire 3-6, 6-4, 6-1 en 1h51) par son adversaire sur la dernière marche Nikoloz Basilashvili. Le Géorgien avait pourtant mieux démarré cette finale, avec le gain du premier set, puis un break d'avance dès le début du deuxième. L'homme en forme du moment (il avait notamment fait chuter Rublev et Shapovalov à San Diego) s'est réveillé à ce moment-là. En face, le Géorgien classé au 36eme rang mondial s'est accroché jusqu'à 4-4 avant de se laisser complètement décramponné par le Britannique, qui s'est même offert le luxe de se promener dans la dernière manche en profitant des nombreuses fautes directes de son adversaire (49 au total). Ce lundi, Norrie occupe la 15eme place mondiale. Evidemment le meilleur classement de sa carrière. Il ne l'a pas volé.







INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 903 959€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



Finale

Norrie (GBR, n°21) bat Basilashvili (GEO, n°29) : 3-6, 6-4, 6-1



Demi-finales

Norrie (GBR, n°21) bat Dimitrov (BUL, n°23) : 6-2, 6-4

Basilashvili (GEO, n°29) bat Fritz (USA, n°31) : 7-6 (5), 6-3



