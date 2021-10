Un huitième de finale à Monte-Carlo en 2019. Tel était le meilleur résultat de Cameron Norrie en Masters 1000 à ce jour. Mais le Britannique de 26 ans écrase tout sur son passage en Californie, et le voici en demi-finale à Indian Wells ! Après avoir battu Tennys Sandgren, Robert Bautista-Agut et Tommy Paul en trois sets, le n°26 mondial n'a laissé que deux jeux au n°15, Diego Schwartzman ! Il s'est imposé 6-0, 6-2 en 1h12 contre l'Argentin, qu'il avait déjà éliminé, en cinq sets, lors de l'US Open 2020.

Tombeur de Casper Ruud au tour précédent, Schwartzman semblait retrouver des couleurs, après une saison plutôt moyenne, mais il a complètement explosé contre Norrie. Le Britannique, sans servir d'aces et en ne réussissant "que" 60% de premières balles" dans ce match, a signé un premier set parfait en breakant trois fois son adversaire et ne perdant que six points sur son service. Dans le deuxième, Norrie a breaké à 1-1 puis a perdu son service pour la première fois du match (2-2), avant de repartir de plus belle en breakant à 2-2 et 4-2, et conclure sur un jeu blanc. La magnifique saison de Cameron Norrie se poursuit donc, lui qui a remporté le tournoi de Los Cabos et perdu les finales à Estoril, à Lyon, au Queen’s et à San Diego. Douzième à la Race, le Britannique peut clairement rêver du Masters de Turin. Surtout s’il bat Grigor Dimitrov (1-0 pour Norrie dans les confrontations) en demi-finale.

Cam can't stop 🔥 @cam_norrie powers past Diego Schwartzman 6-0 6-2 to reach his first Masters 1000 semi-final. #BNPPO21 pic.twitter.com/nn9M3w1H3z

— Tennis TV (@TennisTV) October 14, 2021





Dimitrov confirme !



Le Bulgare s'offre en effet sa première demie en Masters 1000 depuis Bercy 2019, après sa victoire 3-6, 6-4, 7-6 en 2h39 contre Hubert Hurkacz. Après avoir éliminé le n°2 mondial Daniil Medvedev, Dimitrov s'offre le n°12, à l'issue d'un match très disputé. Il n'a fallu qu'un break pour faire basculer le premier set en faveur de Hubert Hurkacz. Alors que les deux joueurs avaient facilement remporté leur mise en jeu jusque-là, le Polonais (14 aces au total pendant ce match) s’est procuré trois balles de break à 4-3, et a converti la troisième, avant de conclure sans problème sur son service. Dans le deuxième, Dimitrov a réussi son premier break du match d’entrée (2-0), mais il a perdu son service dans la foulée. Après avoir sauvé deux balles de break à 3-3, le Bulgare a finalement empoché la deuxième manche en prenant le service adverse à 5-4, après un dernier point interminable et un gros coup de main du filet.

Dans le troisième set, Dimitrov pensait sans doute avoir fait le plus dur en menant 5-2, mais il s’est crispé et il a vu son adversaire revenir et arracher le tie-break. Un jeu décisif dominé largement par le 28eme mondial : 6-2. Il s'agit de la 10eme victoire de sa carrière dans un Masters 1000. Mais il n'a remporté qu'un seul tournoi de cette catégorie, à Cincinnati en 2017. Et si cela se changeait ce dimanche ?







INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 903 959€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



Quarts de finale

Dimitrov (BUL, n°23) bat Hurkacz (POL, n°8) : 3-6, 6-4, 7-6 (2)

Norrie (GBR, n°21) bat Schwartzman (ARG, n°11) : 6-0, 6-2

Fritz (USA, n°31) - A.Zverev (ALL, n°3)

Basilashvili (GEO, n°29) - Tsitsipas (GRE, n°2)