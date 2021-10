Gaël Monfils a répondu présent à Indian Wells. Tête de série numéro 18 en Californie, le Parisien a nettement pris le meilleur sur Gianluca Mager pour son entrée en lice. La première manche a vu les deux joueurs tenir sans faillir leurs jeux de service mais c’est l’Italien qui a fini par céder. En effet, sur la toute première balle de break de la rencontre, Gaël Monfils n’a pas manqué le coche et, prenant le service de son adversaire, a remporté la première manche. La deuxième a démarré sur les mêmes bases mais ça n’a pas duré très longtemps. En effet, Gaël Monfils a pris le service du 73eme mondial dès le quatrième jeu… mais ce dernier a alors réagi pour ne pas se laisser décrocher. Toutefois, Gianluca Mager a marqué à cette occasion son dernier jeu du match. Le Français a enchaîné trois jeux consécutifs pour conclure la rencontre (6-4, 6-2 en 1h11’).

Pour un place en huitièmes de finale Gaël Monfils aurait pu croiser le fer avec un autre joueur italien. Mais Lorenzo Sonego, tête de série numéro 17 du tournoi, s’est incliné en deux jeux décisifs face à Kevin Anderson (7-6, 7-6 en 2h09’). Le tennis italien a toutefois pu compter sur Jannik Sinner. La tête de série numéro 10 du tournoi n’a pas fait dans le détail à l’occasion de son match face à John Millman. Avec le break dans le troisième et le septième jeu de chacune des deux manches, l’Italien s’est imposé aisément (6-2, 6-2 en 1h14’). Prochain adversaire : John Isner, qui a éliminé Yoshihito Nishioka 6-3, 6-4 en 1h19, avec 13 aces et aucune balle de break à défendre. Le compatriote de Sinner, Matteo Berrettini a fait de même avec un succès en deux manches sur le Chilien Alejandro Tabilo (6-4, 7-5 en 1h31’) et aura pour prochain adversaire Taylor Fritz, tête de série numéro 31, qui a dominé son compatriote Brandon Nakashima (6-3, 6-4 en 1h21’). Tête de série numéro 25, Fabio Fognini s’est joint au beau début de journée italien avec sa victoire en trois manches sur Jan-Lennard Struff (6-4, 4-6, 6-3 en 2h10’). Cristian Garin, tête de série numéro 13, a pris le meilleur sur Ernesto Escobedo (7-5, 6-2 en 1h36'), et sera opposé à Alex De Minaur (n°22), tombeur d'Aleksandar Vukic (6-4, 7-5 en 1h34 après avoir été mené 4-1 dans le deuxième set).

Les deux joueurs les mieux classés de la partie basse du tableau seront bien au troisième tour également, mais ce fut plus difficile pour l'un que pour l'autre. Stefanos Tsitsipas, tête de série n°2, s'est défait de Pedro Martinez sur le score de 6-2, 6-4 en 1h32 en servant 7 aces, et en perdant son service au début du deuxième set, avant d'égaliser à 3-3 puis réussir le break décisif à 5-4. Alexander Zverev (n°3), en revanche, a laissé un set face à la révélation américaine de la saison, Jenson Brooksby. Il l'a emporté 6-4, 3-6, 6-1, avec 12 aces au compteur et deux services perdus dans le deuxième set, alors qu'il avait pourtant un break d'avance. Bénéficiaire d'une wild-card, Andy Murray (121eme) a créé une petite sensation en éliminant Carlos Alcaraz, quart de finaliste de l'US Open, qui effectuait son retour de blessure. L'Ecossais s'est imposé 5-7, 6-3, 6-2 après un combat de 3h03. Après avoir perdu le premier alors qu'il avait mené 3-0 puis 4-1, l'ancien n°1 mondial s'est très bien repris dans les deux manches suivantes, breakant trois fois son adversaire tout en sauvant huit balles de break. Il aura droit à un troisième tour contre Alexander Zverev !

Tête de série n°7 à Indian Wells et en course pour le Masters de Turin, Felix Auger-Aliassime a perdu gros en s'inclinant dès son entrée en lice contre Albert Ramos Vinolas, n°48 mondial. Le Canadien a perdu 6-4, 6-2 en 1h17, la faute notamment à sept doubles-fautes et quatre jeux de service perdus. Le demi-finaliste du dernier US Open, qui était revenu de 1-3 à 3-3 dans le premier set, s'est ensuite complètement écroulé, perdant neufs des douze derniers jeux du match. C'est donc Ramos Vinolas qui affrontera Nikoloz Baslashvili (n°29), tombeur de Christopher Eubanks 6-4, 6-3, après avoir accéléré sur la fin en remportant les trois derniers jeux. Dans le même huitième de tableau, Karen Khachanov (n°24) et Pablo Carreno Busta (n°12) seront opposés, après leur victoire respective en deux sets sur Emil Ruusuvuori (6-2, 7-5 en ne perdant qu'une fois son service) et Emilio Gomez (6-1, 6-4 en 1h10 en sauvant les deux balles de break qu'ils a eues à défendre).



INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 903 959€)

Tenant du titre (en 2019) : Dominic Thiem (AUT)



2eme tour

Medvedev (RUS, n°1) bat McDonald (USA) : 6-4, 6-2

Krajinovic (SER, n°27) bat Giron (USA) : 7-6 (2), 7-5

Dimitrov (BUL, n°23) bat Altmaier (AUT) : 6-4, 6-2

Opelka (USA, n°16) bat Daniel (JAP) : 7-5, 6-3



Shapovalov (CAN, n°9) bat Pospisil (CAN) : 3-0 abandon

Karatsev (RUS, n°19) bat Caruso (ITA, Q) : 6-0, 6-2

Tiafoe (USA) bat Korda (USA, n°32) : 6-0, 6-4

Hurkacz (POL, n°8) bat Popyrin (AUS) : 6-1, 7-5



Rublev (RUS, n°4) bat Taberner (ESP) : 6-3, 6-4

Paul (USA) bat Lajovic (SER, n°28) : 6-2, 6-3

Norrie (GBR, n°21) bat Sandgren (USA) : 6-4, 5-7, 6-0

Bautista Agut (ESP, n°15) bat Pella (ARG) : 7-5, 6-3



Schwartzman (ARG, n°11) bat Cressy (USA, Q) : 6-2, 3-6, 7-5

Evans (GBR, n°19) bat Nishikori (JAP) : 4-6, 6-3, 6-4

Harris (AFS, n°26) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-3, 6-3

Ruud (NOR, n°6) bat Carballes Baena (ESP) : 6-1, 6-2



Berrettini (ITA, n°5) bat Tabilo (CHI, Q) : 6-4, 7-5

Fritz (USA, n°31) bat Nakashima (JAP) : 6-3, 6-4

Isner (USA, n°20) bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-4

Sinner (ITA, n°10) bat Millman (AUS) : 6-2, 6-2



Monfils (FRA, n°14) bat Mager (ITA) : 6-4, 6-2

Anderson (AFS) bat Sonego (ITA, n°17) : 7-6 (7), 7-6 (3)

Murray (GBR, WC) bat Alcaraz (ESP, n°30) : 5-7, 6-3, 6-2

A.Zverev (ALL, n°3) bat Brooksby (USA) : 6-4, 3-6, 6-1



Ramos-Vinolas (ESP) bat Auger-Aliassime (CAN, n°7) : 6-4, 6-2

Basilashvili (GEO, n°29) bat Eubanks (USA, Q) : 6-4, 6-3

Khachanov (RUS, n°24) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 7-5

Carreno Busta (ESP, n°12) bat Gomez (EQU, Q) : 6-1, 6-4



Garin (CHI, n°13) bat Escobedo (USA, Q) : 7-5, 6-2

De Minaur (AUS, n°22) bat Vukic (AUS, Q) : 6-4, 7-5

Fognini (ITA, n°25) bat Struff (ALL) : 6-4, 4-6, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Martinez (ESP) : 6-2, 6-4