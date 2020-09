Sam Querrey est prévenu, c'est un Andrey Rublev en pleine forme qu'il va affronter au premier tour de Roland-Garros ! Le joueur russe de bientôt 23 ans a en effet soulevé le cinquième trophée de sa carrière, ce dimanche à Hambourg. Opposé à Stefanos Tsitsipas, le n°6 mondial, Rublev s'est imposé 6-4, 3-6, 7-5 en 2h20. Et il revient de très loin, car dans la dernière manche, le Grec menait 5-3, mais a perdu quatre jeux de suite, et même douze des quinze derniers points ! Un "craquage" assez invraisemblable de la part du vainqueur du dernier Masters (auteur de 11 aces et 6 doubles-fautes ce dimanche), qui avait su remporter la première manche en breakant deux fois, avant de perdre la deuxième en perdant son service à 2-1. Le troisième set avait parfaitement commencé pour le Grec, qui a mené 2-1 puis 4-2 et donc 5-3, avant cet incroyable coup de mou.

Rublev outsider à Roland-Garros



Très déçu, Tsitsipas a d'ailleurs quitté Hambourg sans passer par la case conférence de presse, afin de se rendre à Paris au plus vite, où il défiera l'Espagnol Jaume Munar au premier tour de Roland-Garros. Quant à Rublev (3 aces, 0 double-faute, 61% de premières balles lors de cette finale), il triomphe donc pour la cinquième fois de sa carrière sur le circuit ATP, après Umag 2017, Moscou 2019, et Adelaide et Doha en début d'année 2020. Le Russe, qui sera 12eme mondial ce lundi (meilleur classement égalé) a de quoi en faire trembler plus d'un Porte d'Auteuil !







HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 062 520€)

Tenant du titre : Nikoloz Basilashvili (GEO)



Finale

Rublev (RUS, n°5) bat Tsitsipas (GRE, n°2) : 6-4, 3-6, 7-5



Demi-finales

Rublev (RUS, n°5) bat Ruud (NOR) : 6-4, 6-2

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Garin (CHI) : 7-5, 3-6, 6-4



Quarts de finale

Ruud (NOR) bat Humbert (FRA) : 7-5, 3-6, 6-1

Rublev (RUS, n°5) bat Bautista Agut (ESP, n°4) : 6-2, 7-5

Garin (CHI) bat Bublik (KAZ, LL) : 3-6, 6-4, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Lajovic (SER) : 7-6 (5), 6-2



Huitièmes de finale

Humbert (FRA) bat Vesely (RTC, Q) : 6-4, 6-3

Ruud (NOR) bat Fognini (ITA, n°6) : 6-3, 6-3

Bautista Agut (ESP, n°4) bat Koepfer (ALL) : 6-3, 3-6, 6-3

Rublev (RUS, n°5) bat Paul (USA, Q) : 6-1, 3-6, 6-2



Bublik (KAZ, LL) bat Auger-Aliassime (CAN) : 6-4, 6-2

Garin (CHI) bat Hanfmann (ALL, WC) : 6-2, 7-6 (3)

Lajovic (SER) bat Khachanov (RUS, WC, n°8) : 6-1, 6-2

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Cuevas (URU, Q) : 7-5, 6-4



Premier tour

Humbert (FRA) bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-4, 6-3

Vesely (RTC, Q) bat Simon (FRA, LL) : 7-5, 6-2

Ruud (NOR) bat Paire (FRA) : 6-4, 2-0 abandon

Fognini (ITA, n°6) bat Kohlschreiber (ALL, WC) : 4-6, 6-1, 7-5



Bautista Agut (ESP, n°4) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 6-3

Koepfer (ALL) bat Nishioka (JAP) : 7-6 (0), 4-6, 6-1

Paul (USA, Q) bat Anderson (AFS) : 6-4, 0-6, 6-4

Rublev (RUS, n°5) bat Sandgren (USA, Q) : 6-3, 6-3



Bublik (KAZ, LL) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-2, 7-6 (5)

Auger-Aliassime (CAN) bat Sonego (ITA) : 6-2, 7-6 (2)

Garin (CHI) bat Nishikori (JAP) : 6-0, 6-3

Hanfmann (ALL, WC) bat Monfils (FRA, n°3) : 6-4, 6-3



Khachanov (RUS, WC, n°8) bat Struff (ALL): 7-6 (5), 4-6, 7-5

Lajovic (SER) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 6-1

Cuevas (URU, Q) bat Fritz (USA) : 6-4, 6-2

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Evans (GBR) : 6-3, 6-1