Arthur Cazaux monte en puissance. Après avoir battu Sebastian Korda et embêté Alexei Popyrin lors des qualifications du Masters 1000 de Madrid, le jeune Français (18 ans) a fait fort ce lundi. Pour son entrée en lice à Genève, l'actuel 517eme mondial a sorti Adrian Mannarino en trois set (6-3, 6-7, 6-3) et 2h27 de jeu. Bénéficiant d'une wild card finalement non utilisée par Andy Murray, le Montpelliérain a pleinement saisi sa chance pour s'offrir la première victoire de sa carrière sur le circuit ATP. Après une première manche globalement bien maîtrisée, Cazaux a tenu bon face à la réaction du 37eme mondial, qui a fait la différence au bout d'un tiebreak très serré. De retour à égalité, Mannarino a alors craqué au pire des moments.

Mené 4-3 dans le dernier set, le Francilien a perdu sa mise en jeu sur un break blanc réalisé par celui qui intégrera au minimum le top 500 lundi prochain. Solide ensuite au moment de conclure sur son service, Cazaux pouvait exulter, lui qui a notamment passer un sublime tweener en fin de deuxième manche. Au prochain tour, le Français affrontera soit Reilly Opelka, soit Pablo Cuevas. Un nouveau gros défi pour lui. A noter, que Pablo Andujar a facilement sorti Jordan Thompson en deux sets (6-0, 6-4) et affrontera donc Roger Federer, de retour sur les courts, mardi au 2eme tour à Genève.

First ATP match and you do THIS 😮

Take a bow, @ArthurCazaux! @genevaopen pic.twitter.com/y33ib4OWN1



— Tennis TV (@TennisTV) May 17, 2021







GENÈVE (Suisse, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Alexander Zverev (ALL)



1er tour

Federer (SUI, n°1) – Bye

Andujar (ESP) bat Thompson (AUS) : 6-0, 6-4

Cilic (CRO) – Stricker (SUI, WC)

Fucsovics (HON) – Laaksonen (SUI, Q)



Ruud (NOR, n°3) – Bye

Sandgren (USA) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-4

Lopez (ESP) – Altmaier (ALL, LL)

Koepfer (ALL) – Paire (FRA, n°7)



Cazaux (FRA, WC) bat Mannarino (FRA, n°8) : 6-3, 6-7 (5), 6-3

Cuevas (URU, Q) – Opelka (USA)

Verdasco (ESP) – Ivashka (BIE, Q)

Bye – Dimitrov (BUL, WC, n°4)



Fognini (ITA, n°6) – Pella (ARG)

Montero (BRE) – Djere (SER)

Travaglia (ITA) – Cecchinato (ITA, Q)

Bye – Shapovalov (CAN, n°2)