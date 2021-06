Douzième défaite en quatorze matchs pour Gaël Monfils depuis la pause due au covid sur le circuit ATP. Le n°16 mondial et n°1 français a perdu son deuxième match en deux rencontres sur gazon cette saison, au premier tour à Eastbourne où il était tête de série n°1. "La Monfe" s'est inclinée en trois sets et 2h11 de jeu contre le lucky-loser australien Max Purcell, 283eme mondial. Malgré ses 16 aces (pour 2 doubles-fautes), il a été breaké à quatre reprises lors de ce match. Il a perdu le premier set en se faisant breaker à 3-3, puis s'est retrouvé mené 5-3 dans le deuxième. Mais Purcell a craqué au moment de servir pour le match, se faisant débreaker à 40-15, et Monfils a gagné les quatre derniers jeux du set pour égaliser à une manche partout. Sur sa lancée, le Français a mené 3-0 dans la troisième manche et semblait s'acheminer vers la victoire, mais il a soudainement craqué et a encaissé cinq jeux de suite (3-5). Un jeu blanc lui a permis de revenir à 4-5, mais Purcell n'a pas tremblé pour conclure et décrocher l'une des plus belles victoires de sa carrière, même si le classement actuel de Gaël Monfils n'a rien à voir avec ses performances depuis un an. Le Français sera tête de série n°14 à Wimbledon, un tournoi où il n'a disputé qu'un seul huitième de finale durant sa carrière. Le voir en deuxième semaine cette année serait une immense surprise...

Bublik et Sonego au rendez-vous



La tête de série n°8, Alexander Bublik, s'est en revanche qualifiée pour le deuxième tour. Le Kazakh a battu en deux sets et 1h05 de jeu le Biélorusse Egor Gerasimov, tombeur de Jo-Wilfried Tsonga au tour précédent : 6-2, 6-2 sans perdre son service. Qualification également de la tête de série n°3 Lorenzo Sonego, tombeur de John Millman sur le score de 6-4, 6-2 en 1h21. Auteur de 9 aces et 77% de premières balles, l'Italien n'a perdu qu'une fois son service, alors qu'il menait déjà 4-1 dans le deuxième set.



EASTBOURNE (Grande-Bretagne, ATP 250, gazon, 684 080€)

Tenant du titre (en 2019) : Taylor Fritz (USA)



Huitièmes de finale

Purcell (AUS, LL) bat Monfils (FRA, n°1) : 6-4, 5-7, 6-4

Seppi (ITA, LL) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-3

Sonego (ITA, n°3) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-2

Bublik (KAZ, n°8) bat Gerasimov (BIE) : 6-2, 6-2



Popyrin (AUS) - Ivashka (BIE, Q)

Fucsovics (HUN) - Opelka (USA, n°5)

Davidovich Fokina (ESP, n°6) - Pospisil (CAN)

Broady (GBR, WC) - De Minaur (AUS, n°2)



Premier tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

Purcell (AUS, LL) bat Duckworth (AUS, Q) : 6-2, 3-6, 7-6 (5)

Seppi (ITA, LL) bat Nishioka (JAP) : 7-6 (5), 6-1

Ruusuvuori (FIN) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°7) : 6-3, 6-4



Sonego (ITA, n°3) - Bye

Millman (AUS) bat Clarke (GBR, WC) : 6-3, 6-2

Gerasimov (BIE) bat Tsonga (FRA) : 6-3, 6-4

Bublik (KAZ, n°8) bat Kukushkin (KAZ, Q) : 6-1, 6-3



Popyrin (AUS) bat Gombos (SLQ, LL) : 4-6, 6-4, 6-1

Ivashka (BIE, Q) bat Gray (GBR, LL) : 6-2, 7-6 (5)

Fucsovics (HUN) bat Bedene (SLO) : 7-6 (3), 3-6, 7-6 (3)

Opelka (USA, n°5) - Bye



Davidovich Fokina (ESP, n°6) bat M.Ymer (SUE, Q) : 7-5, 6-1

Pospisil (CAN) bat Ward (GBR, WC) : 6-4, 6-4

Broady (GBR, WC) bat Tiafoe (USA) : 6-3, 7-6 (4)

De Minaur (AUS, n°2) - Bye