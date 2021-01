Adrian Mannarino n'aura finalement disputé qu'un seul match en Floride. Seul Français présent dans le tableau à Delray Beach et exempté de premier tour en tant que tête de série n°3, le 34eme joueur mondial a été éliminé dès son entrée en lice par le 74eme, Cameron Norrie. Le Britannique s'est imposé 6-2, 7-5 en 1h35 dans un match marqué par sept breaks. Norrie a mené 3-0 dans le premier set, puis 3-2, puis a refait le break à 4-2 pour empocher la manche. Dans la deuxième, c'est Mannarino qui a mené 3-0, puis le Britannique est revenu à 3-3 sur un break blanc, avant de sauver deux balles de 5-3 puis réussir le break à 5-5 et gagner le match. Déception pour le Français, qui va donc prendre le chemin de l'Australie sans la moindre victoire au compteur.

Hurkacz continue



Si Cristian Garin et Sam Querrey ont échoué, ce n’est pas le cas d’Hubert Hurkacz. A l’image de John Isner, numéro 2 dans la hiérarchie, le Polonais a fait respecter son statut de tête de série du tournoi ATP de Delray Beach afin de se qualifier pour les quarts de finale. Face au Colombien Daniel Elahi Galan, le 35eme mondial n’a pas été inquiété pendant l’heure qu’a duré la rencontre. Après avoir breaké d’entrée, le Polonais a dû écarter une balle de débreak avant de confirmer son avantage dans le cinquième jeu pour remporter sans forcer la première manche. Le scenario de la deuxième manche a été une copie-carbone de celui de la première. Hubert Hurkacz a, en effet, fait le break dès le premier jeu avant de doubler la mise dans le cinquième. La différence, c’est que Daniel Elahi Galan n’a pas eu de balle de débreak à se mettre sous la dent et s’incline (6-2, 6-2 en 1h00’). Hubert Hurkacz retrouvera Roberto Quiroz ou Ivo Karlovic pour une place en demi-finales.

Tiafoe accroché mais qualifié



Tête de série numéro 8 à Delray Beach, Frances Tiafoe sera bien présent en quarts de finale. Mais le 62eme joueur mondial a été mis en difficulté par son compatriote Bjorn Fratangelo. Le 274eme mondial, après avoir laissé échapper deux opportunités, a pris le service de son adversaire dans le sixième jeu... avant de concéder les quatre suivants et le set. Une leçon que Bjorn Fratangelo a bien retenue car, après avoir une nouvelle fois pris le service de Frances Tiafoe dans le sixième jeu de la deuxième manche, il n’a pas cédé et, après avoir écarté une balle de débreak, est revenu à une manche partout. Sans doute vexé, le 62eme mondial a placé un grand coup d’accélérateur, remportant les cinq premiers jeux du dernier set avant de conclure sur son service, non sans avoir écarté une ultime balle de débreak (6-4, 3-6, 6-1 en 1h50’). Cameron Norrie sera son adversaire en quarts de finale.



(Avec M.W.)



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 340 655€)

Tenant du titre : Reilly Opelka (USA)



Quarts de finale

C.Harrison (USA, Q) - Mager (ITA)

Hurkacz (POL, n°4) - Quiroz (EQU, Q)

Tiafoe (USA, n°8) - Norrie (GBR)

Korda (USA) - Isner (USA, n°2)



8emes de finale

C.Harrison (USA, Q) bat Garin (CHI, n°1) : 7-6 (3), 6-2

Mager (ITA) bat Querrey (USA, n°6) : 7)6 (8), 6-1

Hurkacz (POL, n°4) bat Galan (COL) : 6-2, 6-2

Quiroz (EQU, Q) bat Karlovic (CRO) : 6-2, 6-4



Tiafoe (USA, n°8) bat Fratangelo (USA) : 6-4, 3-6, 6-1

Norrie (GBR) bat Mannarino (FRA, n°3) : 6-2, 7-5

Korda (USA) bat Paul (USA, n°5) : 4-6, 6-3, 6-2

Isner (USA, n°2) bat Monteiro (BRE) : 6-4, 7-6 (4)



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

C.Harrison (USA, Q) bat Etcheverry (ARG) : 6-4, 6-2

Mager (ITA) bat R.Harrison (USA, WC) : 3-6, 6-1, 6-4

Querrey (USA, n°6) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-4



Hurkacz (POL, n°4) - Bye

Galan (COL) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-4

Quiroz (EQU, Q) bat Rubin (USA, WC) : 7-6 (1), 6-3

Karlovic (CRO) bat Andujar (ESP, n°7) : 6-3, 5-7, 6-4



Tiafoe (USA, n°8) bat Young (USA, Q) : 6-3, 6-4

Fratangelo (USA) bat King (USA, Q) : 6-2, 6-2

Norrie (GBR) bat Aragone (USA, WC) : 6-2, 6-1

Mannarino (FRA, n°3) - Bye



Paul (USA, n°5) bat Nam (CdS) : 6-1, 6-4

Korda (USA) bat Kwon (CdS) : 6-4, 6-4

Monteiro (BRE) bat Bellucci (BRE) : 6-3, 7-5

Isner (USA, n°2) - Bye