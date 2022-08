Il a fait respecter son statut. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'Australien Alex De Minaur, 30eme joueur mondial et tête de série n°3, a battu l'Américain Jenson Brooksby, 43eme joueur mondial et tête de série n°6, en finale du tournoi ATP 250 d'Atlanta aux Etats-Unis, sur dur, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h32 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, c'est pourtant l'Américain qui s'est alors procuré deux premières balles de break, mais sans parvenir à ses fins. C'est même Jenson Brooksby qui a fini par craquer, à 3-2, cédant alors son service. Avec cet avantage en poche, l'Australien est ensuite allé tranquillement conclure cette première manche, à sa première opportunité (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, le moins bien classé des deux a été breaké d'entrée, mais, même s'il y est repris à deux fois, le 43eme joueur mondial, est, malgré tout, parvenu à débreaker dans la foulée.

Brooksby en est à trois finales perdues A 3-3, la tête de série n°6 a ensuite définitivement rendu les armes, perdant alors les trois derniers jeux de cette rencontre, dont ses deux ultimes services. Et c'est d'ailleurs sur le dernier que son adversaire du jour a pu conclure et empocher cette rencontre (6-3). Jenson Brooksby disputait sa troisième finale sur le circuit ATP, après celle de l'édition 2021 de Newport et celle de l'édition 2022 de Dallas, mais il devra donc attendre avant de remporter son premier titre, lui qui est aujourd'hui âgé de seulement 21 ans. Il pourra se consoler avec un gain de six positions au nouveau classement ATP, pour se retrouver désormais 37eme dans la hiérarchie mondiale. De son côté, Alex De Minaur disputait sa dixième finale et il remporte ainsi le sixième titre de sa carrière, le premier de cette année 2022. L'Australien progresse également de neuf positions pour occuper désormais la 21eme place mondiale.