Zverev fait appel à Lendl

Alexander Zverev prépare actuellement l'US Open en compagnie d'Ivan Lendl. Sur les réseaux sociaux, le n°4 mondial a souhaité "la bienvenue dans l'équipe" au coach tchèque, qui avait emmené Andy Murray vers les sommets, avec trois titres en Grand Chelem (US Open 2012, Wimbledon 2013 et Wimbledon 2016) et la place de n°1 mondial.

Zverev, qui est principalement entraîné par son père, avait eu une collaboration difficile avec un autre ancien n°1 mondial Juan Carlos Ferrero, entre juillet 2017 et février 2018.

On ne sait pas encore quel rôle Lendl occupera auprès du prodige allemand.