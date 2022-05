WTA - Madrid : Pegula rejoint Teichmann en demies

MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 6 575 560€)

Quarts de finale

Tombeuse de Simona Halep, Ons Jabeur a été la première à se hisser en demies du Masters 1000 de Madrid ce mercredi. La Tunisienne a été rejointe un peu plus tard par Ekaterina Alexandrova. Issue des qualifications, cette dernière vit un conte de fées cette semaine dans la capitale espagnole où dès le premier tour, elle a créé la sensation en s'offrant le scalp de la Lettonne Jelena Otsapenko, tête de série numéro 10. Pour se hisser dans le dernier carré, la Russe a écarté de son chemin l'Américaine Amanda Anisimova dont les difficultés à conserver sa mise en jeu tout au long de la rencontre lui ont coûté cher. La jeune joueuse de 20 ans a perdu son service à trois reprises dans chaque manche pour un résultat sans appel: 6-4, 6-3.Dans l'autre partie du tableau, Jessica Pegula fait office de rescapée dans un tournoi où il ne reste plus que deux têtes de série. Néanmoins l'Américaine a assumé son statut ce mercredi en se débarrassant de Sara Sorribes Tormo (6-4, 6-2). Une Espagnole on ne peut plus fébrile au service en dépit de l'avantage non négligeable d'évoluer devant un public acquis à sa cause. Celle-ci s'est faite breaker au total à huit reprises ! Une statistique rédhibitoire pour espérer franchir l'obstacle Pegula qui rallie les demies où l'attend Jil Belen Teichmann, la croqueuse de l'Ukrainienne Anhelina Kalinina. Pragmatique, la Suissesse s'est appuyée sur un retour de grande qualité et un sang-froid remarquable pour convertir cinq de ses sept balles de break.bat Kalinina (UKR) : 6-3, 6-4bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-4, 6-2bat Anisimova (USA) : 6-4, 6-3bat Halep (ROU) : 6-3, 6-2