WTA - Adelaïde : Kerber abandonne, Vondrousova sans pitié

Vondrousova impitoyable, Kenin à la trappe

ADÉLAÏDE (Australie, WTA Premier, dur extérieur, 704 047€)

Quarts de finale

2eme tour

1er tour

Angelique Kerber à l'arrêt.(Australie). Incapable de défendre correctement ses chances, l'ancienne numéro 1 mondiale aujourd'hui 18eme était déjà sérieusement mal embarquée face à l'Ukrainienne classée au 24eme rang mondial lorsqu'elle a préféré abandonner après s'être fait manipuler par le kiné.Une mauvaise nouvelle pour Kerber à quelques jours du début de l'Open d'Australie, d'autant qu'elle avait quitté d'entrée le tournoi de Brisbane la semaine dernière. Tout va bien en revanche pour Marketa Vondrousova (n°8).La Tchèque, qui n'avait déjà fait qu'une bouchée (6-3, 6-0) de la lucky loser allemande Tatjana Maria pour ses débuts dans la compétition, s'est montré encore plus tranchante mercredi face à l'Australienne Rodionova, à laquelle elle n'a pas laissé le moindre jeu (6-0, 6-0).Elle aussi tête de série, Aryna Sabalenka (n°6) a davantage souffert face à Bernarda Pera (7-6, 6-2), maisSofia Kenin ne verra pas les quarts en revanche.Barty (AUS, n°1) - Vondrousova (RTC, n°8)Bencic (SUI, n°4, WC) ou Goerges (ALL) - Collins (USA)Vekic (CRO) - Yastremska (UKR)Sabalenka (BIE, n°6, WC) - Halep (ROU, n°2)bat Pavlyuchenkova (RUS) : 4-6, 6-3, 7-5bat Rodionova (AUS, Q) : 6-0, 6-0Bencic (SUI, n°4, WC) - Goerges (ALL)bat Kenin (USA, n°7) : 6-3, 6-1bat Sakkari (GRE) : 2-6, 7-5, 6-1bat Kerber (ALL, n°9) : 6-3, 2-0, abandonbat Pera (USA, Q) : 7-6 (4), 6-2bat Tomljanovic (AUS, WC) : 6-4, 7-5- Byebat Kontaveit (EST) : 6-2, 6-4bat Stephens (USA) : 6-2, 6-2bat Maria (ALL, LL) : 6-3, 6-0bat Kasatkina (RUS, Q) : 6-4, 6-4bat Hon (AUS, WC) : 7-6 (7), 6-3bat Sasnovich (BIE, Q) : 6-3, 6-2bat Golubic (SUI, Q) : 6-0, 6-4bat Diatchenko (RUS, LL) : 7-5, 6-2bat Sevastova (LET) : 4-6, 6-1, 6-3bat Babos (HON, LL) : 7-5, 6-3bat Wang (CHN) : 6-1, 6-3bat Hsieh (TPE) : 5-7, 6-1, 7-5bat Strycova (RTC) : 7-6 (6), 6-3bat Putintseva (KAZ, Q) : 7-6 (4), 6-2- Bye