Wawrinka: "Les Jeux ? L’envie est là"

Finaliste malheureux à Anvers dimanche dernier, Stan Wawrinka, battu par le revenant Andy Murray en finale, dispute cette semaine le tournoi de Bâle.

Et le Suisse a évoqué la possibilité de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo l’an prochain, lui qui avait remporté la médaille d’or en double aux côtés de Roger Federer à Pékin en 2008.

"C’est en discussion. Dans le fond, j’aimerais bien les jouer. L’envie est là, vraiment. Après je dois regarder la programmation avec mon équipe. Et puis je dois aussi me renseigner au sujet des invitations. Une chose est sûre, je n’irai pas jouer la rencontre de Coupe Davis au Pérou le printemps prochain. Après, j’ai entendu plein de versions différentes. Mais si cela dépend du nombre de titres du Grand Chelem et des médailles d’or, j’arrive en deuxième position (derrière Federer, devant Nishikori, ndlr). On verra", a-t-il expliqué au Matin.