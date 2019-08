Washington: Paire s'offre Isner

Benoît Paire a signé une belle performance en dominant John Isner, jeudi soir, en huitièmes de finale du tournoi de Washington.

Face au géant américain, jamais facile à appréhender, surtout devant son public et sur le ciment U.S., l'Avignonnais s'est imposé en deux sets, grâce à un tie-break maîtrisé et un break dans la seconde manche (7-6 [3], 6-3).

En quarts de finale, Paire défiera la tête de série n°1 du tournoi, le Grec Stefanos Tsitsipas.