Washington : Medvedev et Tsitsipas dans la liste d'entrée

Paire, non à l'US Open mais oui à Washington ?



El listado preliminar del ATP500 de Washington @CitiOpen que comenzaría el 14/8. Este fin de semana se confirma si se hace o no.

El cuadro es de 48 jugadores: 38 directos, 6 qualy y 4 wild card.

Estarían entrando Schwartzman y Pella. Londero 1 afuera. pic.twitter.com/6CEzXEl3rp

— Danny Miche (@dannymiche) July 13, 2020

Trois Top 10 pour sonner les trois coups. Après cinq mois d'arrêt dus à la pandémie de Covid-19, la saison reprendra officiellement le 14 août prochain à Washington. Une semaine avant de passer vraiment aux choses sérieuses, à Cincinnati (21 août), promu exceptionnellement cette année premier Masters 1000 au programme, le circuit ATP a rendez-vous dans la Capitale des Etats-Unis. Beaucoup de joueurs avaient annoncé qu'ils ne répondraient pas présents. Depuis mercredi et la publication de la liste d'entrée pour ce tournoi classé dans la catégorie des ATP 500, on y voit beaucoup plus clair. Le nom des inscrits est ainsi venu confirmer qu'a, vainqueur de l'épreuve en 2019. En revanche,Le Russe et seul pensionnaire du Top 5 à faire le déplacement à Washington s'était arrêté en finale lors de la dernière édition. Il tentera cette fois d'aller au bout.Le Grec, numéro 6 à l'ATP, avait buté sur Kyrgios aux portes de la finale la saison dernière. Il figure lui aussi sur la liste d'entrée, où apparaît également le 10eme joueur mondial David Goffin.Déjà présent l'an dernier, le Belge s'était fait surprendre dès le deuxième tour par le surprenant Japonais Yoshihito Nishioka, refroidi immédiatement après par Kyrgios., autres favoris à Washington, où l'Espagnol Roberto Bautista Agut (12eme mondial) et l'Argentin Diego Schwartzman (13eme) auront leur mot à dire eux aussi, au même titre que les quatre autres inscrits et classés dans le Top 20 : Khachanov, Shapovalov, Garin et Auger-Aliassime.qui marquera la reprise de la saison. Richard Gasquet, Ugo Humbert et Jérémy Chardy font également partie des joueurs inscrits. A condition que le rendez-vous soit maintenu. L'USTA, qui a annulé beaucoup de tournois ces derniers jours, prendra sa décision dans les prochaines heures.