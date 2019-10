Vienne: Monfils prend sa revanche sur Sinner

Battu la semaine passée à Anvers par Jannik Sinner, Gaël Monfils a pris sa revanche sur le grand espoir italien ce jeudi, au 2e tour du tournoi ATP 500 de Vienne.

Face à un joueur qui fera lundi prochain son entrée dans le Top 100 à seulement 18 ans, le Français s'est imposé en deux sets (6-3, 7-6 [10]). Non sans se faire peur dans un tie-break où il aura mené 5-1 avant de devoir sauver deux balles d'égalisation à une manche partout.

Qualifié pour les quarts de finale, et toujours en course pour une place au Masters, Monfils affrontera vendredi le Slovène Aljaz Bedene, bourreau de Gilles Simon.

