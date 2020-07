UTS : Tsitsipas balaye Goffin et rejoint Berrettini en finale

Tennis from the heavens.

Visiblement, Stéfanos Tsitsipas était pressé. Alors que la finale de l'Ultimate Tennis Showdown est prévue à 22 heures ce dimanche soir,Dans le premier acte, le Grec a attendu son heure pour surprendre « The Wall » dans les dernières minutes et ainsi prendre les commandes de la rencontre d'entrée dans cette seconde demi-finale.Dans le second quart-temps, si le résultat est également plutôt serré, Tsitsipas a créé un écart plus rapidement, grâce notamment à sa carte « Winners count 3. » De 4-3, « The Greek God » est alors facilement passé à 10-5 pour faire le break dans ce duel entre deux des joueurs les plus en forme dernièrement dans ce tournoi. Pourtant, le Grec n'a pas tremblé et a fissuré Goffin en expédiant cette demi-finale et pouvoir se reposer un peu avant le grand événement du jour à Sopha Antipolis.Dans le 3eme quart-temps, l'opposition a été plus serrée que jamais. Le Belge menait même à quelques instants du buzzer. Malheureusement pour lui, Tsitsipas a réussi à égaliser juste avant à 12-12. La décision s'est donc faite sur un dernier point que « The Greek God » n'a pas laissé passer pour en finir en 30 minutes de temps de jeu effectif. Il faut dire qu'un autre combat l'attend ce dimanche pour le titre dans cette première édition de l'UTS.En effet, victorieux, le Grec a rejoint Matteo Berrettini, qualifié un peu avant, en finale. Un rencontre que « The Hammer » aura sans doute à coeur de remporter après être passé tout près de dominer Tsitsipas lors de la phase de groupe.Le Romain est prévenu, le natif d'Athènes est sur un nuage ou presque à la Mouratoglou Tennis Academy, avec seulement un petite défaite contre Dominic Thiem au compteur.bat: 3-2 (24-8, 12-14, 16-12, 10-13, 2-1)bat Goffin : 3-0 (15-11, 13-11, 13-12)Tsitsipas - Berrettini