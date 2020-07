UTS : Goffin s'offre Paire et jouera le Final Four

July 5, 2020 23:35 Lors du dernier match de la 8eme journée de l'Ultimate Tennis Showdown, David Goffin a logiquement battu Benoit Paire (3-1) et se hisse par la même occasion en demi-finales. Dans le dernier carré, « The Wall » rejoint Tsitsipas, Gasquet et Berrettini. De son côté, « The Rebel » est avant-dernier.