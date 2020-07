Gasquet : "J'essaie de bien utiliser mes cartes"



UTS2 (week-ends du 25-26 juillet et 1er-2 août)

Groupe A



Groupe B

Benoit Paire (FRA)

Corentin Moutet (FRA)

"J'ai eu tellement de surnoms dans ma carrière, que j'ai juste voulu avoir mon prénom ici. " Nouveau venu dans la compétition, Grigor Dimitrov, qui n'a jamais vraiment apprécié qu'on l'appelle "Baby Federer", a eu du mal à faire ses premiers pas. Accumulant les fautes, il a vite été mené 4-0, puis 6-2. S'il est parvenu à réduire l'écart au point d'égaliser à 7-7, son adversaire a su faire la différence grâce à la carte "le prochain point compte double". A 11-8, celle-ci lui a permis de prendre le large, 13-8. Un avantage décisif pour boucler l'affaire 15-10. "C'est un énorme avantage d'avoir joué la première édition, je connais bien toutes les règles ", a conclu Richard Gasquet lors de la traditionnelle interview de fin de quart-temps.Dans le deuxième acte, "Grigor" a mieux commencé. 3-1 en sa faveur. Mais "The Virtuoso", agressif, brillant en revers, s'est vite repris pour passer devant. 6-3. Un matelas qu'il est parvenu à conserver jusqu'à la fin du round pour s'imposer 13-10. Bien que, déjà, proche de la défaite, Dimitrov n'en perdait pas son sourire. Pour lui l'essentiel était ailleurs. "J'ai eu le coronavirus pendant l'Adria Tour, donc je ne suis pas sorti de chez moi pendant un mois, a-t-il expliqué. C'est juste génial de pouvoir jouer ici. Le format est fun ! "Au cours du troisième acte, Gasquet a su utiliser sa carte "le prochain point compte double" à bon escient pour accroître son avance à une minute de la fin. Puis, à 13-8 en sa faveur, malin, il a volontairement fait la faute alors qu'il était en position délicate à l'échange sur une carte "le coup gagnant compte triple" jouée par le Bulgare. A 13-9, même ruse. De quoi éviter la remontée et gérer tranquillement son avance. 14-11, trois quarts-temps à zéro, et la victoire était dans la poche. "Contrairement à l'UTS 1, j'essaie de bien utiliser mes cartes, a commenté Gasquet. Et je suis définitivement meilleur quand je suis agressif. "Relâché face à un "Grigor" un peu frustré dans un dernier quart-temps qui comptait pour du beurre, "The Virtuoso" a déroulé. Usant de son instrument à cordes pour offrir un récital, il a terminé en beauté : 18-10. Grâce à ce large succès, Richard Gasquet prend la tête du Groupe A. Devant Feliciano Lopez, vainqueur d'Alexei Popyrin plus tôt dans la journée.2 - Feliciano Lopez (ESP) : 1 victoire, 0 défaite, 3 sets gagnés, 1 set perdu3 - Alexei Popyrin (AUS) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 3 sets perdus4 - Grigor Dimitrov (BUL) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 4 sets perdusFernando Verdasco (ESP)Dustin Brown (ALL)>>> Chaque joueur dispute trois matchs. Le vainqueur de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales et rejoint ainsi Alexander Zverev et Felix-Auger-Aliassime, d'ores et déjà qualifiés pour le dernier carré.