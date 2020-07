UTS : Berrettini se venge de Tsitsipas et remporte le titre

The new King of UTS 👑

This moment will stay in the history books. Matteo Berrettini "The Hammer" becomes the first ever UTS champion. Here's how it ended 👇#UTShowdown pic.twitter.com/3Nh0xcD0yH



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 12, 2020

Les dieux ont fini par abandonner Tsitsipas



The Hammer has a new weapon⚡️

A dramatic ceremony for a dramatic final. Congratulations, Matteo Berrettini. You're the Italian God tonight 🇮🇹#UTShowdown pic.twitter.com/R6W1ixssA2



— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 12, 2020

TENNIS / UTS (Final 4)

Dimanche 12 juillet 2020

Demi-finales

Gasquet

Finale

Matteo Berrettini a retenu la leçon.Battu par « The Greek God » à la mort subite il y a une semaine, l'Italien a bien cru revivre le même scénario mais s'en est sorti cette fois. Comme lors du match comptant pour la phase de groupe, le Romain a remporté les deux premiers quart-temps avant de voir revenir son adversaire.Derrière au début, Berrettini a pleinement profité de sa carte « Winners count 3 » pour refaire son retard de 5-9 à 11-9 sur ses services. Ensuite, « The Hammer » a tenu pour débuter idéalement cette finale. Dans le second acte, l'Italien a refait le coup en passant de 4-10 à 14-12, grâce notamment à une bonne utilisation de ses cartes. Bien lancé, le Romain a alors sans doute repensé à son premier affrontement contre Tsitsipas à la Mouratoglou Tennis Academy et a joué à se faire peur sur le court.En quête d'un nouveau miracle pour revenir, « The Greek God » a pu lancer son opération remontada dans le 3eme quart-temps. Malmené, le Grec a trouvé les ressources pour inverser la situation. De 0-4 à 8-4, l'Athénien a montré les muscles. Finalement, c'est sur une double faute de Berrettini que Tsitsipas a petit à petit recollé. Dans le 4eme quart-temps, ce dernier a enchaîné et a été presque injouable en faisant en plus rapidement un break qui a tenu jusqu'au bout. Pour la première fois du match, les cartes n'ont pas eu les effets escomptés.Finalement, c'est donc à la mort subite que cette finale s'est finie. Dans le domaine, le Grec était intouchable jusque-là depuis le début du tournoi. Malheureusement pour lui, les dieux l'ont abandonné ce dimanche. Pourtant, Tsitsipas a eu deux occasions de conclure avec deux balles de titre, mais cette fois,Vivement la suite !bat: 3-2 (24-8, 12-14, 16-12, 10-13, 2-1)bat Goffin : 3-0 (15-11, 13-11, 13-12)bat Tsitsipas : 3-2 (16-15, 15-12, 12-14, 8-15, 3-2)